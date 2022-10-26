消失螢光幕前好一段時間的李依瑾，在這兩年內人生發生了好多變化，她笑說只能用「奇異恩典」來形容這一切經歷。在單車環島旅行期間遇到了生命中的靈魂伴侶後決定攜手共度一生，今年二月產下了女兒邱天，一家三口選擇在花蓮玉里，共築恬淡而知足的田園生活，褪下所有光環後的依瑾，燦爛的笑靨依然耀眼的令人深刻！

高中時期即由廣告模特兒出道的李依瑾，拍攝超過50支廣告，並曾出過專輯，後來轉戰戲劇圈後，也參與多部舞台劇演出，更以《新世界》一劇的援交妹角色入圍金鐘獎最佳女配角肯定，多年演藝圈耕耘逐漸交出亮眼的成績單。不過，近幾年李依瑾幾乎消失於鎂光燈前，連IG都很少更新，更讓不少粉絲們好奇及關心依瑾這兩年的近況！

這次李依瑾回來了，還帶了老公大個子及女兒邱天一起出現在攝影棚，言談中可以感受依瑾散發出自在放鬆的一面，一家三口黝黑的膚色，是沐浴東部陽光洗禮後最自然的印記，不施脂粉，沒有時下流行的妝扮元素，沒有染髮、沒有水晶指甲，以近乎「全素人」的姿態顛覆妳對女明星的既定印象，對於五光十色的演藝圈她沒有戀棧，卸下了時尚光鮮，她選擇跟隨內心的聲音與渴望，回歸最自然、最真實的生活。

透過演戲重新認識自己

小時候的李依瑾曾經險遭鄰居大哥哥的性侵害，加上長年失衡的家庭關係，父母在她高中時候結束了婚姻關係，原生家庭在她成長的歷程中並不是一段美好的經驗，她坦言過去的自己沒有安全感，情緒容易緊繃也無法信任別人，長期壓抑導致心理生病了，因而罹患憂鬱症好幾年，她說接觸演戲及表演課程對她的人生算是一個轉捩點，透過角色分析去認識一個人，透過導演的視角去觀察自己，學會慢慢接受不完美，接納生命中的缺憾。

跟自己與原生家庭和解

29歲那年因為演戲的關係體驗了催眠，讓她第一次感覺到近乎全然安靜及無限氛圍，開啟了她對心靈及精神層面的體悟，「我開始思考除了演戲之外，我還想做什麼？」藉由心靈課程的學習，她學會跟過去和解跟原生家庭和解，當她內心開始感到安適自在後，不再嚮往光鮮亮麗的明星生活，逐漸地減少演藝工作，終於在第二次的單車環島之旅時，她遇見生命中的Mr.Right，她回憶起這段故事時說：「我第一眼看到他的臉書的照片時，就直覺我們會再見面！」果然，兩人的緣份就在共通朋友的牽線下走在一起，契合的價值觀與生活態度，讓依瑾決定與老公大個子攜手共度人生未來的日子。

找回人與生俱來的本能

走入婚姻後的依瑾與老公大個子選擇在花蓮玉里展開全新的生活，師法自然，遵循四季規律脈動，找回人與自然與生命的連結。對於生產這件大事，她選擇了居家自然生產，以傳統的接生方式，不透過現代醫療行為的輔助下迎接生命的到來，不過她也強調在做這個決定前，他們已經事先諮詢過醫生，也評量過身心狀況後，甚至也做好當有突發狀況發生時的應變措施，安排了最近的醫院及路線安排。依瑾解釋做這樣的決定，是希望由減少過多的醫療行為，找回人與生俱來的本能，讓身體感受生產的過程，那是深刻的痛並快樂著，是身為母親無法被取代的生命經驗！

另外，依瑾透露其實在懷有邱天之前，她曾歷經過一段小產的身心煎熬，第一次懷孕時在第八週，意外發現胎兒的心跳停止了，這個陰影讓她在懷邱天時，格外的小心翼翼，所幸老天眷顧，邱天總算平安的來到這個世界成為了他們的家人。

邱天目前將近七個月大，跟著爸媽過著頭好壯壯的自然派生活，不僅是全母乳寶寶，更從兩三個月大起就時就跟著爸媽流連於野溪溫泉中，成為泡湯族群中最幼齒的嬌客；炎熱的夏天時節，除了包尿布外，夫妻兩人平常不會刻意幫她穿上衣服，當天為了拍照而必須穿上服裝及配飾的邱天，幾次對自己身上的衣物感到好奇與不自在，天真的舉動，逗得一旁的大人們哄堂大笑。

李依瑾 生命是一場奇異恩典。（圖/ 嬰兒與母親提供）

已取好未來小孩的名字

依瑾表示，他跟老公是輪流分工的全職爸媽，一人有工作時，另一人就要負責帶小孩，她不諱言，「當女人有了孩子，是一門很大的功課！累呀！是永遠沒有睡飽的累！」她也會埋怨另一半，覺得對方沒有自己累，不過事後想想，這種埋怨心，往往是因為我們都把焦點放在自己身上，放大自己的辛苦，卻沒有站在對方的立場設想才會產生埋怨，因此，學會包容跟體諒另一半會讓育兒生活更順心的。

「未來如果再有小孩，在身體狀況允許之下，我仍然會選擇居家自然產，而且我連小孩的名字都取好了，就叫邱沁、邱乘......」從依瑾的言談中，可以感受到她是真心享受目前的生活，那種發自內心的愉悅不知不覺的滲透感染給周遭的人，她是這麼說的：「讓自己保持自在快樂，那是小孩吸收成長的養份。」

對於未來一家人有沒有想要一起去完成的事，她笑說自己曾幻想，可以一家人徒步環遊世界，走到哪個國家就在當地打工賺取旅費後，在繼續下一站的旅程，希望有一天能實現這個夢想！

享受自給自足的慢生活

「當幾乎沒有物慾時，日子同樣可以過得充實豐富。」本身就有繪畫設計底子的李依瑾，擁有極其細緻精巧的好手藝，透過一針一線編織出獨一無二的手工作品，濃濃的波西米亞風格正是依瑾所奉行的生活態度，也許有機會你也可以在假日的市集裡，發現依瑾的蹤影。所謂一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂，也許正是現在的李依瑾最佳的心境寫照。

回顧過去人生中的遭遇，李依瑾顯得豁達，「那些好的、不好的，所有的過程都是為了成就現在的自己，我感謝生命中所有的經歷，讓我變成現在的我。」

本文作者：邱明瑜

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年10月號)