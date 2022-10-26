一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」將在10月29日開城！今年桃園萬聖城以「驚魂馬戲團」為主題，活動會場規劃由桃園藝文廣場到同德五街的藝文大道，從10月29日至11月6日，共計9天，邀請大家一起變裝搞怪！活動現場將展示5座恐怖可愛、邪惡無害的大型裝置藝術，馬戲棚每晚6點開始每半小時將有5分鐘的搞怪動畫秀！周末分別安排有魔術秀、Cosplay、熱門音樂派對以及小朋友最喜歡的MOMO、YOYO偶像明星見面會；此外，也邀請到深受市民喜愛的ㄚ桃、園哥，在今年桃園萬聖城活動現場設置期間限定的「ㄚ桃園哥選物店」，結合時下流行的夾娃娃機、扭蛋機及拉霸機，打造一個大人小孩都愛的歡樂世界！

ㄚ桃園哥選物店來了！眾多授權商品在桃園萬聖城開賣。(圖/桃園市政府提供)

桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥，可愛又活潑的形象深受大小朋友喜愛！2020年起市府開放商業授權使用，吸引不少企業或店家製作可愛又實用的授權商品，在選物店裡可以買到用ㄚ桃園哥外袋包裝的打包包子外，還有搶手的限定色蠟筆&色筆、T恤、帆布袋、隨身包、限定色刺繡襪子、口罩、徽章、市民卡套、絨毛吊飾、玩偶、特色米干脆等，另外還有ㄚ桃園哥x國巨洋傘雨傘預購優惠，可愛又實用的ㄚ桃園哥授權商品，讓人好想全部帶回家！

活動期間只要消費授權商品單筆滿指定額度，即可獲得體驗一次「ㄚ桃園哥扭蛋機/夾娃娃機/拉霸機」的機會，就有機會獲得限定紀念品！另外平日期間還有提供吉祥物主題著色紙和彩色筆讓小朋友著色、繪畫，而假日則安排有趣的吉祥物主題親子彩繪課程，歡迎報名參加，豐富好玩的ㄚ桃園哥選物店，就在桃園萬聖城千萬別錯過了！

ㄚ桃園哥將穿上知名服裝設計師潘怡良以「2023世界客家博覽會」為主題由所設計的服裝，參加COSPLAY踩街大遊行。(圖/桃園市政府提供)

萬聖節絕對不可錯過變裝踩街！10月30日下午2點ㄚ桃園哥會穿上由知名服裝設計師潘怡良所設計，以「2023世界客家博覽會」為主題的裝扮，與好朋友千葉君一起參加「桃園萬聖城-COSPLAY踩街大遊行」，透過吉祥物們的活力與俏皮，炒熱Halloween節慶氛圍，也為明（2023）年8月11日至10月15日即將在桃園登場的「2023世界客家博覽會」揭開序幕。歡迎大家加入追蹤「ㄚ桃 園哥 Tao & Yuango」粉絲專頁（https://reurl.cc/OqYmeR），隨時掌握ㄚ桃園哥最新消息。（桃園市政府廣告）