俄烏戰爭爆發後，全球都擔心相同狀況會在台海出現，尤其台灣在高科技產業及全球經濟的重要地位將讓衝擊更為複雜且廣泛，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）警告，台灣在技術供應鏈扮演相當重要的角色，但很不穩定，這是美國想要創造具有彈性的供應鏈的原因，台灣在科技產業的地位相當危險。

科技媒體CNET報導，季辛格在華爾街日報科技論壇上，再次展現對於晶片製造過於傾向亞洲的擔憂，尤其台灣面臨地緣政治風險，季辛格希望美國能在晶圓代工的市佔率從12%提高至30%，歐洲從不到1成攀升至2成，亞洲能從8成下降至5成。

季辛格也說，台灣在全球供應鏈扮演相當重要的角色，但地緣政治風險卻讓它相當不穩定，這也代表我們需要更有彈性與平衡的供應鏈，「石油產量在過去50年被認為是左右地緣政治關鍵，而在未來的50年，晶圓廠將左右一切。」

除此之外，季辛格也認為，美國之所以對大陸設下嚴格出口管制措施，無疑是想要在美中競爭之間保持領先地位，同時在超級電腦、人工智慧等關鍵領域取得優勢。