美國商務部7日宣布擴大對中國晶片及設備出口禁令後，美方對兩大南韓廠商「開後門」，包括SK海力士及三星皆取得1年豁免期，可以繼續在中國使用含有美國技術的半導體設備。但日媒分析指出，對這些南韓業者來說，美國給豁免期是對中國業務的警告，這等於是要求他們得在期限前撤中赴美。

根據日經亞洲評論報導，消息人士透露，三星和SK海力士已經開始評估在中國業務的業務風險，並針對不同的情況進行演練。一位熟悉這兩家公司的行業高管透露：他們將為期一年的豁免視為美國對中國業務的警告。

報導指出，對三星和SK海力士來說，中國業務的重組是必然的。三星設立的NAND型快閃記憶體廠中，有40%產量銷售至中國市場，SK海力士的中國DRAM廠也生產該公司約40%的產能。

針對1年豁免期，SK海力士發言人表示，不清楚之後情況將如何演變，執照可能展延，也可能依個案檢視，並強調南韓及美國政府已同意繼續就此協商。三星則拒絕評論，一名熟知詳情的人士說，三星也理解，1年的豁免權並不能保證其在中國業務的未來。

報導指出，美國的出口管制凸顯了韓國的困境，因為韓國夾在世界兩個超級大國之間。韓國產業經濟和貿易研究院研究員Kim Yang-paeng認為，美國傳達給三星、SK海力士的訊息，就是他們必須撤出中國並在美國設廠，但對這兩家公司來說，在短期內撤出中國並在美國建立工廠是沉重壓力。

三星和SK海力士過去高度依賴中國業務，根據韓國產業通商資源部提供給金會在的數據，三星電子1997年至2020年間在中國市場投資171億美元，對美國投資金額則僅有中國的22.2%。SK海力士更把中國當作唯一的海外投資目的地，其投資總額達249億美元。