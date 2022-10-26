俄烏戰火延燒迄今約8個月，美國及其盟友隨即施以空前制裁，包括凍結該國大半黃金和外匯儲備。此前歐盟提出將這些黃金和外匯儲備轉移至烏克蘭的想法，俄方指控西方此舉違反國際法，俄羅斯大量資產實則被西方「竊取」了。

綜合外媒報導，俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭，西方針對入侵行動祭出前所未有的制裁，凍結價值約6400億美元的黃金和外匯儲備，且其他盟友也陸續跟進，凍結俄羅斯寡頭價值300億美元的資產，以及俄央行3000億美元的資金。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）上周提議，歐盟考慮轉移凍結的俄羅斯外匯儲備至烏克蘭。被問及此事時，俄羅斯發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應，西方這是非法的行為，違反國際法，侵犯國家和私人財產。

佩斯科夫強調，「俄羅斯有大量的資產被西方國家『竊取』」。

今年早些時候，歐盟、美國、英國、加拿大、瑞士和日本等國家陸續禁止俄黃金進口，倫敦金銀市場協會也暫停對俄貴金屬精煉傷的認證，禁止其在倫敦銷售新產品。據一名俄羅斯財政官員透露，莫斯科正與上海黃金交易所談判，以獲得貴金屬交易管道。