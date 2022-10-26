台南一名人妻陪丈夫到醫院掛急診，期間意外發現丈夫與吳姓女子關係不正當，氣憤之下便拿丈夫手機，傳送訊息給吳女稱「我先生被妳剋的只剩半條命」等語，吳女氣得前往醫院連甩人妻三巴掌。台南地院審結，依傷害罪，判吳女拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，一名女子小花（化名）去年1月間於醫院急診室與吳姓女子吵架，吳女一氣之下出手毆打小花，造成小花頭部外傷合併左頰挫傷、左耳挫傷及頭暈等傷害。案經小花報警處理，檢察官偵結起訴。

對此，吳女接受偵訊時，否認自己涉犯傷害罪嫌，稱當時小花拿丈夫的手機，傳送，「妳剋死妳先生，現在連我先生被妳剋的只剩半條命」等訊息給她，而她看了之後相當不滿，才會前往醫院急診室找小花理論，她僅是想要求小花道歉，並未出手打人。

台南地院審理時，小花證稱，吳女為她先生的外遇對象，去年1月她陪同身體不適的先生到醫院急診，因吳女持續打電話騷擾，她查看丈夫的手機時意外發現2人不倫戀的訊息，心裡相當不平衡，才會傳送該些訊息給吳女，希望吳女放手，不要再騷擾她先生，豈料吳女不久後就衝進急診室甩她三巴掌。

法官還發現，吳女曾在審理時表明願意與小花調解並賠償數千元，倘若吳女沒打人，又何須為小花的傷負責，甚至還願意賠償數千元，故認定吳女的確使小花受傷，堪認罪嫌；審酌吳女否認犯行，未見悔意等情狀，依犯傷害罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。