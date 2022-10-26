大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲離婚，隔年3月宣布梅開二度，對象是20年前舊愛南韓天團酷龍成員具俊曄，宛如偶像劇的情節成佳話。日前夫妻倆登上《VOGUE TAIWAN》雜誌封面掀起轟動， 25日該雜誌再釋出一段8分鐘快問快答影片，具俊曄被問到最喜歡大S哪個優點，回應閃到不行。

《VOGUE TAIWAN》25日在YouTube頻道上架大S、具俊曄夫妻默契考驗的影片，畫面中，兩人都穿白襯衫、牛仔褲情侶裝，當一方在發言時，另一人的眼神從未離開對方，隔著螢幕都能感受到他們真摯的愛。

具俊曄被問到最欣賞大S的哪個優點，他先用中文問大S，大S秒猜：「全部」，具俊曄馬上面露喜悅，比了個讚表示認同，但大S硬要他選一個，具俊曄不假思索地回：「太可愛了」，與大S相視而笑，後來發現好像太閃了，具俊曄趕緊對著鏡頭鞠躬道歉：「對不起！」逗趣的反應讓現場人哄堂大笑。

此外，兩人也在影片中分享很多點滴，像是具俊曄被問到大S有幾個刺青，他認真算仍漏掉1個，顯得有點懊惱，大S笑著解釋：「因為那個是他自己幫我刺的，所以忘記了」並透露大腿有個像燙傷的紅疤，因為覺得很醜，具俊曄就把紅紅的地方刺成一個小人。貼心的是，具俊曄都會先刺在自己身上，覺得看起來不錯才紋在大S身上。

談到具俊曄最近做了什麼最感動的事，大S坦言太多了，但最感動的就是兩人在電話中說要結婚，具俊曄不畏疫情，立刻帶著所有家當搬到台灣，決定與她共度下半生，大S感性地說：「當我看到他的那一秒鐘，很感動，我們倆抱頭痛哭」具俊曄也說：「就像20年前第一次見面的感覺，一見到面，就覺得不像20年，像一個月沒見的感覺。」

至於被問兩人最想一起完成的挑戰是什麼？大S問：「建立幸福的家庭，是不是？」具俊曄馬上點頭，比了一個表達合作的出拳手勢，大S也配合，具俊曄接著喊話：「這是成了家庭的一員，會努力建造一個幸福的家庭。」大S則邊聽便露出燦笑，甜蜜完全藏不住。