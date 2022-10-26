高雄洲際酒店開幕滿1週年，海選100位星級密探在11月28日免費入住體驗一泊二食。（柯宗緯翻攝）

高雄洲際酒店開幕滿1週年，看好解封後，國際觀光量能和高雄城市發展，推出大型神祕客招募計畫，海選100位星級密探在11月28日免費入住體驗一泊二食，還可參加主題式Gala Dinner餐酒晚宴現場再抽豐富獎項。消息一出引發熱議，截至26日凌晨已吸引逾2.5萬人搶著報名，誰是幸運兒將在11月7日揭曉。

高雄洲際酒店去年開業前，曾舉辦試住員招募活動，線上吸引關注和討論超過百萬人次，酒店正式開幕近1年來。這次隨著邊境解封喜訊，繼暑假的高雄台灣文博會、聊療漂漂河等城市活動、國際權威美食雜誌《米其林指南》進軍高雄，熱門話題不斷，後續許多知名歌手演唱會和2022 Takao Rock打狗音樂祭接力開唱，集客力驚人，為旅宿餐飲業帶來曙光。

IHG台灣區域總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)表示，看好高雄城市隨邊境解封，國際觀光客回流潛力十足， 宣佈於10月23日起至11月4日啟動神秘客計畫，於酒店Facebook粉絲專頁擴大招募100位「星級密探」，每位密探可邀請1人同行，在11月28日酒店營運週年體驗免費住宿一晚、主題式Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐。

羅嘉麒表示，希望能藉由活動再次優化服務，實際聆聽旅客心聲，為2023年全面解封提前準備，也盼無論是未來海外旅客造訪或境外高雄人回家，皆能感受高雄的精彩蛻變！也強調本次活動絕非詐騙，也呼籲不肖份子勿利用活動關鍵字誤導民眾。

《星級密探召集令》

活動詳情以高雄洲際酒店官方粉專公佈為準：https：／／ic-kaohsiung.com／SAPOST。