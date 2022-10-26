剝奪繳停車費的快樂？有男子在新北市汐止區1處賣場旁的機車停車場拍下1張照片，該照片是停車場的公告，其內容寫著「本場機車區即日起將『暫停收費』，造成不便，敬請見諒」，這則內容也讓他感到意外，為什麼暫停收費會造成不便；對此，網友則猜測因為免費停機車，可能會造成長期佔用狀況發生，因此，讓原本騎機車前來消費的民眾找不到車位而造成不便。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是位於新北市汐止區1間賣場的機車停車場，而旁邊有跟柱子上掛著停車場公告，其公告內容寫著「本場機車區即日起將『暫停收費』，造成不便，敬請見諒」；對此，原PO也在貼文寫下「暫停收費怎麼會造成不便」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「剝奪我繳停車費的快樂？」、「這種不便可以多多益善」、「通勤費請不到款了」、「再也不能搶著繳停車費了，可惡」、「無法體驗繳費的快感了」、「這樣我怎麼拿發票」、「免費停車很好喔」、「那我這月的零用該怎麼花？」、「少了點上路前的儀式感」。

不過也有網友提出停止收費可能發生的狀況，「免費就會開始亂停了，不信你觀察看看」、「開始會有免費仔長期佔用」、「若免費就會被人長期佔用，把該報廢還沒報廢的機車都停裡面也管不著了」、「因為這樣爆滿，造成沒位子停的不便」、「暫停收費後，來停免費的人會很多，原本付費停車的人可能會找不到車位可以停，這樣就很不方便」。