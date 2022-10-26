中共20大結束，國際社會高度關心台海局勢，金融市場對中共擾台疑慮加深，股、匯市場近日波動也較為劇烈；熟悉國際關係、大魯閣實業總經理謝國棟認為，中共總書記習近平連任、政權更為穩固，現在出兵打台灣，反而會被西方國家強力制裁，短期內，預估習近平不會出兵打台灣，台海關係沒有想像悲觀；但長期來看，謝國棟認為，台灣還是要備戰、加強軍事武器等採購。

謝國棟認為，習近平政權穩定，攻台、動態清零，所有政策都在習近平一念之間，不見得很好預測，不過，從俄烏戰爭的例子，可以確定的是，台海只要開戰，大陸一定會受西方國家抵制，這應該不是政權穩固後的習近平所樂見；不可否認，台灣在兩強之間生存，未來一定很辛苦。

大魯閣以體驗型商場、運動休閒事業為主，展望未來，謝國棟仍會持續投資台灣、積極轉型、加速拓點；看準疫後人潮回流，謝國棟表示，去年新竹新事業項目福湯岩盤浴外，蔦屋書店、Roller186滑輪場業績增溫，推升第3季營收走強、年增116％。大魯閣事業體還包括打擊場、轉投資陽明山美國渡假村，還有主攻兒童市場的遊戲愛樂園。

大魯閣發言人許俊麒分析，今年股東會紀念品送消費抵用券、玩樂券等，總價值逾2800元，受廣大投資人喜愛，小股東人數暴增10萬名，成功帶動消費人潮、業績跳增，效果優於原先預期。

許俊麒表示，岩盤浴拓點已積極找合適地點，比較確定的是，明年再新增高雄與台北兩個滑輪場，台中與高雄增加兩個打擊場，疫情好轉加上與病毒共存的防疫政策，明年表現可優於今年。