已購客陳先生透露，「沐氧森」23.8萬元起，對首購來說是甜到不行的甜甜價。（柯宗緯翻攝）

和發產業園區是S廊帶重要一環，鴻海集團成立台灣電芯研發暨試量產中心。（柯宗緯翻攝）

捷運橘線OT1站串聯大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心。（柯宗緯翻攝）

現場專案協理李潤勳說，為吸引來人，23.8萬元為廣告戶，早鳥優惠預計10月底截止。（柯宗緯翻攝）

近年高雄市區房價飆升，新案動輒4字頭，位於大寮區的福懋建築集團預售案「沐氧森」，祭出早鳥價優惠，2字頭起，主打「年輕人也買得起」，降低購屋門檻，10月開始陸續舉辦公開說明會，民眾相當熱烈，瞄準首購、首換族。

近期受房價急漲、升息等因素影響，自住客轉趨觀望，「沐氧森」在戶外看板打出早鳥優惠價23.8萬元起震撼市場，10月陸續舉辦公開說明會。現場專案協理李潤勳說，為吸引來人，23.8萬元為廣告戶，早鳥優惠預計10月底截止。

根據最新實價登錄顯示，新東區周邊的鳳山預售案，最高成交價已出現37.9萬元。鈺堂廣告總經理徐文魁分析，該案位於大寮，屬於高雄新東區，具有產業利多及交通優勢，單價具競爭力，產品符合自住客需求，在買氣冷颼颼中開出紅盤。

徐文魁分析，新東區有和發產業園區，是行政院積極推動南台灣半導體材料S廊帶計畫重要一環，鴻海集團投資60億元在和發產業園區成立台灣電芯研發暨試量產中心，整體投資額達60億元，就業人口將直接帶動區域房市剛性需求。

該案周邊為高市府大力打造的東高雄「中城計畫」，加上捷運橘線OT1站串聯大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心，並鄰近三井LaLaport、大東文創之星、空中鳳城等3大百貨，商業機能完善。加上國道7號已拍板通過，未來還有捷運大寮屏東線，建設利多不斷，吸引不少自住客卡位。

「沐氧森」是福懋建築集團繼「綠氧森」之後，升級版的「國際森態建築」，基地面積廣達1600坪，外觀透過層層綠意的躍層式景觀陽台，連接500坪森景中庭和空中花園，坪數為23～51坪、2～4房，從空間氛圍塑造、休閒公設、空中花園等細節，呼應外觀設計，讓住戶彷彿住在森林裡。