高雄漢來大飯店斥資重金打造18間三麗鷗聯名主題房，8月推出迄今廣獲各界好評。為歡慶11月1日Hello Kitty生日，宣布推出5折早鳥限搶活動，今（26）日起31日每天早上11點於官網開放11月入住搶訂，主題任選、不分平假日，每日僅限量10名。

高雄漢來為擴大拓展國旅市場客群，攜手三麗鷗旗下Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等8個明星角色，將飯店26樓打造為三麗鷗主題樓層，自8月起分兩波推出共18間風格殊異的三麗鷗主題客房。

相較於多數飯店推出的聯名主題房，僅採取局部裝飾點綴或擺放聯名商品方式呈現，高雄漢來選擇砸下重本將內裝幾乎「砍掉重練」，從牆壁、櫥櫃等硬體裝潢到抱枕、燈光等軟裝陳列品，均配合角色明星特色選用合適單品。

高雄漢來副總經理陳素娟表示，漢來三麗鷗主題房每間客房均為全新打造且獨一無二，包括全台甚至全球都沒曝光的主題，吸引各地粉絲朝聖，推出將近3個月來獲得各界好評，成功為飯店拓展家庭親子等國旅客層。

為回饋民眾對主題房的熱愛，並迎接11月1日Hello Kitty生日，高雄漢來宣布祭出漢來三麗鷗主題房5折早鳥限搶活動，於26～31日每天早上11點01分開搶5折，主題任選、不分平假日，限11月入住、每天僅限量10名。

高雄漢來表示，三麗鷗主題房5折限搶活動的入住者皆比照平常入住主題房高階完整禮遇，享有客製化的房間備品系列，以及由「主題房大使」提供一站式服務，從訂房確認、交通接送、客製拍照到迎賓茶點等。