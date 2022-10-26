國民黨高雄市長候選人柯志恩廟口街講行程，25日晚間前往鳳山區龍成宮開講。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩廟口街講行程，25日晚間前往鳳山區龍成宮開講。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩廟口街講行程，25日晚間前往鳳山區龍成宮開講。她演說時慷慨激昂，哽咽且泛淚直說，「這次不管選得如何，一定長住高雄！」她疾呼，大家票投柯志恩，「一起3（搧）出高雄希望」。

柯志恩26日在臉書寫道感言，她提及，4年前的鳳山三山造勢，她就在現場，當初是「扛轎的」，成為奇蹟的見證人；4年後，當年輔選的人變成「坐轎的人」，但不變的是，始終力挺的鳳山鄉親。

柯志恩吐露，這幾個月，自己勤走基層，走壞了兩雙鞋、手握到肩膀抬不起來。但正是如此，才能知道鄉親要的是怎樣的好日子、好生活。

柯志恩說，自己來到鳳山心情激動，「因為鳳山是我們起風的關鍵時刻，我第一次比較被注意到的街講，就是在鳳山街頭。」她也特別感謝鳳山鄉親到場，以及立委曾銘宗、高雄市議員李雅靜、鍾易仲、劉德林、鄭安秝輪番上台助講。柯說，「不能整碗被民進黨捧去」，國民黨有辦法讓人民過好日子，也希望大家讓台上4位議員連任。

柯志恩強調，高雄市長陳其邁琳瑯滿目的後援會，有很多大咖當會長，而她的後援會，就是在現場、在線上的每一位鄉親夥伴，「你們就是我的後援會長、就是我的總幹事」。

她也痛批，陳其邁說他要2年拚4年，結果卻是窮的更窮、富的更富，薪水3年漲8％、房價1年漲40％。高雄是勞工之城、是基層之市。但民進黨執政30年，富的卻不是基層人民。看看民進黨光鮮亮麗、網美風的黨部，再看看高雄街道角落昏暗的路燈。

「民進黨的光，是不是愈來愈亮；高雄市的街道，是不是愈來愈稀落。民進黨的耀眼，對照的就是高雄的沒落」柯志恩重申，她當市長，絕不是要讓國民黨或是個人發光發熱，而是要讓272萬高雄人民發光發熱，讓高雄的街景，再次繁華起來。

柯志恩在演講尾聲激動喊，選舉只是一時，「這次不管選得如何，一定長住高雄，我一定駐留，一定跟大家站在一起，這是我們的承諾！」南部就是她的家鄉，會用這輩子的所學所聞，回報給各位力挺她的高雄鄉親。

柯志恩強調，自己不是只有勇敢，而是有能力，以過去所有的專業，「證明我負責、我認真、正派」，沒有被任何派系綁架，所有對於人民不利的政府，「我勇敢的說不」，這才是為政者該有的魄力，希望大家一起用力搧（3），搧出高雄希望，創造屬於人民的奇蹟。