頒完獎後AKIRA並未久留典禮現場隨即離開。（圖／本刊攝影組）

體恤工作人員辛苦的AKIRA上車前雙手合十向大家致意。（圖／本刊攝影組）

「第一代國民姊夫」黑澤良平（AKIRA）10月21日晚間驚喜現身《第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮》，為「最具人氣綜藝節目獎」擔任頒獎人。CTWANT時報周刊也直擊AKIRA工作結束後沒有直接返家，而是與太太林志玲會合，夫妻相約小聚餐，行程安排相當緊湊；席間更有林志玲的「前老闆」富邦藝術基金會執行長翁美惠，帶著老公富邦金控董事長蔡明興一起作陪，直到接近深夜11點，AKIRA和林志玲夫妻才搭車返回自己照顧小孩。

搭車並未直接返家的AKIRA前往知名米其林一星日料餐廳用餐。（圖／本刊攝影組）

10月21日晚間近7點，「EXILE放浪兄弟」團長AKIRA穿上經典的黑西裝、搭背蝴蝶領結款式，帥氣地壓軸走上金鐘紅毯。擔任頒獎人的他，上台還秀了段流利的中文說：「大家好，我是第一代姊夫AKIRA。」幽了同樣被稱為「國民姊夫」的具俊曄一默，還不忘緩頰補充，「每個人的姊夫也都是最棒的。」此時台下的小S則用微笑回應，一切盡在不言中，而林志玲對於老公在金鐘的表現，更是打了100分的高分。7點53分，完成頒獎任務的AKIRA，由工作人員陪同乘車離開會場，準備前往壽司店與太太林志玲共進一人要價4500元的米其林一星晚餐。

兩個小時後，富邦金控董事長蔡明興、翁美惠夫婦趕在店家打烊前進入餐廳。（圖／本刊攝影組）

半小時後，AKIRA搭乘的座駕抵達一間位於台北市中山區的壽司店，下車時他已脫下黑西裝，改換上牛仔褲和短袖上衣，而在邊往店門口前進時，一路邊走邊穿上花紋外套，帥度照樣100分。晚間10點21分，富邦金控董事長蔡明興、翁美惠夫婦趕在店家打烊前，在隨行人員護送之下進入餐廳。說起林志玲與蔡明興、翁美惠夫婦的淵源，據悉1997年林志玲曾在「富邦藝術基金會任職藝術行政」基層工作，領了3萬5千元的薪水兩年，之後才去日本留學。

近晚間十一點，林志玲和AKIRA一前一後走出餐廳準備上車。（圖／本刊攝影組）

回到壽司店現場，晚間10點50分，先是看到AKIRA與陳怡蓉的老公，也就是整形名醫薛博仁的一同現身餐廳門口，之後林志玲和先生則一前一後的走出餐廳準備上車，此時原本在後方的AKIRA忽然三步併兩步的趕到老婆身邊，在上車時輕輕扶著她的背部，相當紳士又貼心，直到太太上車坐定後，他才上車就坐，展現出他溫柔體貼的一面。

伸手護著林志玲的AKIRA，等愛妻上車後才跟著入車就坐，十分貼心。（圖／本刊攝影組）

而醫美名醫薛博仁與富邦藝術基金會執行長翁美惠，兩人則站在店門口向AKIRA、林志玲夫妻揮手道別。在車子行駛過程中，隱約間可見車內夫妻兩人身影，林志玲更是多次數次將身體靠向老公身邊，結婚3年時間依舊非常甜蜜，深夜11點半，車子安全抵達兩人位於台北市木柵山區的住處。

醫美名醫薛博仁，與富邦藝術基金會執行長翁美惠一同站在店門口，向AKIRA、林志玲夫妻揮手道別。（圖／本刊攝影組）

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