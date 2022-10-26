先總統蔣經國到屏東潮州視察時，還特地與泗水里500歲的神木合照，該神木卻在8大森林樂園的「照顧」下衰亡。（圖／讀者提供）

保安林肩負生態重要功能，對當地環境而言舉足輕重，本刊卻接獲投訴，指屏東泗林里保安林多年前設立了「8大森林樂園」，業者卻無視規定在園內肆意砍伐，導致曾與先總統蔣經國合照的500年茄苳樹死亡，園方還因欠錢，將160年的茄苳抵償承包商，陳姓地主更發現多棵桃花心木遭「斷手斷腳」，慘烈程度如樹木墳場，希望政府能正視問題，還給大眾交代。

本刊調查，這片保安林的面積高達16甲，自清朝時期便屬陳姓地主家族的祖先所有，目前是陳家的祭祀公業名下產業，而當地水質在大片樹林守護下清澈潔淨，從日治時期起就被劃為涵養水源的保安林到現在，不得進行開發，林內原先古木參天、高聳入雲，長年來守護泗林里環境，對里民而言有特殊情感，更是附近孩子最好的遊樂場，這樣美好的場景卻在1980年代畫下句點。

根據《今日潮州》雜誌報導，蔣經國在1978年為了視察公共建設而來到泗林里，聽聞當地有神木還興沖沖的前往參觀，與隨行人員共7人才能環抱住神木的龐大樹身，蔣經國當時玩得不亦樂乎，並指示時任縣長柯文福將林地闢為天然森林公園，原意是為了保護上帝的禮物，最終卻為這片保安林帶來浩劫。

陳姓地主說，1980年代政府同意讓保安林出租，設立8大森林樂園，讓民眾都能接近大自然，且縣政府要求業者必須保護林相，園內任何工程和砍伐都應得到縣府同意，但自1984年至今，縣府從未接獲該地興建措施的申請，園內還是蓋起小木屋、宴會廳和各項遊樂設施，如今甚至還開了露營場，而每一項設施的背後都代表無數樹木傷亡，連「蔣經國樹」都不能倖免於難。

「樹根被鋪上水泥、石板，大樹不能呼吸，最終也走了。」陳姓地主回憶，那棵神木巍峨聳立，其樹根也蔓延數公尺，但園方不知有心還是無意，建園時沒有留下樹穴，反用人造材料堵住大樹的呼吸和生長空間，神木無法得到營養而日漸衰落，最終不敵風災而倒塌。

另一棵160年的茄苳樹也難逃多舛命運。陳姓地主提到，該棵茄苳樹高約20公尺，樹冠幅面有8平方公尺，整體看來青翠蓊鬱、生機盎然，但2019年11月，附近民眾驚覺它不翼而飛，立刻通報地方民眾協尋，最終在數公里外的萬巒將其找回。

檢警追查發現，8大森林樂園雇用蔡姓男子為園區施工整地，潘姓董事長特助因不想付錢，竟用該棵百年茄苳抵償15萬元費用，為了方便運送還將多處枝幹砍下，將茄苳挖掘起來後離開，潘男已是累犯，最終竟只被輕罰7月有期徒刑和11萬元罰金，樹木的災難卻未就此結束。

陳姓地主說，百年茄苳回家後，重新栽種到原本的場所，他今年8月去探視茄苳的生長狀況，進入園內才發現露營車區的多棵桃花心木被「斷手斷肢」、「斬首示眾」，更有樹木被「腰斬」，遭砍下來的木塊則如屍塊般被隨意棄置，這次的砍伐則同樣未獲屏東縣府同意。

陳姓地主幼年時在這片森林長大，對此處的一草一木都十分珍惜，他為了這片土地奔走10年，希望「保安林能有保安林的樣子」。（圖／趙世勳攝）

「樹真的越來越少了，我只是想要保安林有保安林的樣子。」陳姓地主表示，他幼年時在這片森林長大，對此處的一草一木都十分珍惜，期盼縣府能善盡管理責任，還給所有生命平安生長的機會。

「設置露營區是怎麼通過的，過高屏溪沒法律又是誰造成的？」縣議員候選人蕭禾秦氣憤表示，他關心此案多時，發覺當中漏洞百出、黑影幢幢，連桃花心木被砍伐案，都拖了2個月才來會勘，業者早已將證據都處理完畢，遊樂園區最終也未被開罰，期望能有更多縣民關心此案，別讓珍貴的樹木植物因少數人的利益而消失。

屏東縣農業處林業及保育科回覆指出，8大森林樂園20日被檢舉，人員前往察看後認定該園區違反森林法，確有破壞林木情事，等收到警察局正式函送筆錄，後續將依法處理，「該移送就移送」，之前的桃花心木被砍事件也已依法處理，這並非該園區首次違法，保育科會加強關心和監督。

本刊也致電8大森林樂園，接線人員反問記者是否讀過森林法規定，「難道連除草都不行嗎」，隨後表示會請主管回電，但至截稿前未獲回音。

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