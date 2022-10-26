屏東縣「8大森林樂園」日前因隨意砍伐園區內的桃花心木而遭農業處警告，農業處14日與林務局、警察局、陳姓地主和市議員候選人蕭禾秦前往會勘，要求業者「動園內一草一木」都要報告，但本刊20日直擊，園方疑似為了要興建露營區而整地，並沒有向縣府報備，而業者屢屢向地主嗆聲「要罰就罰」，態度十分囂張。

本刊調查，8大森林樂園位在保安林區，保安林肩負涵養水源功能，園區內的一草一木都具公益目的而不得擅自砍伐，農業處已多次警告業者，園方卻對主管單位的禁令置若罔聞，

10月20日上午，本刊跟隨陳姓地主和蕭禾秦來到8大森林樂園園區，先去探訪3年前遭盜賣的茄苳樹生長情形，地主邊走邊向記者介紹當地生態與特性，但他隨即發現大事不妙。

本刊直擊，茄苳樹旁的平地已被挖得灰頭土臉，怪手與司機還留在現場繼續作業，本是綠茵的草地此時只剩沙塵飛揚，地上更疑似為了要設置露營區，而畫上格狀記號，地主難以置信距離上次「相見」不到一周，他最珍視的保安林又再度面目全非。

「這邊上次來都是草跟樹啊，現在為什麼被挖成這樣。」陳姓地主表示，農業處在上次會勘時就告知園方，其所在地位於保安林，一草一木都得經過農業處同意後才能動作，而業者知法犯法，囂張態度更讓他看傻了眼。

自稱是「顧問」的園區人員接獲消息後也立刻趕到現場，辯稱自己沒有開挖，只是為了要除草、趕蛇而整地，但他又拿不出農業處核准的證明，雙方在現場劍拔弩張，只能報警處理。

「上次農業處就說了，有動作前要跟他們說，你有講嗎？」警方到場後見到開挖狀況也同樣搖頭，難以理解主管機關已告知規定，業者為何要知法犯法、一錯再錯，業者的氣焰卻仍然猖狂，在現場嗆聲「我有錯，要罰就罰」，警方最終只能請雙方抽空到派出所做筆錄釐清案情。

8大森林樂園自稱要「趕蛇」而開怪手除草，但地主懷疑業者是想經營露營區而整地。（圖／趙世勳攝）

警方離開後，地主帶著本刊進入園區，原是要查看樹木狀況，該名顧問此時卻突然駕駛休旅車高速而來，橫衝直撞停在記者身邊，並在森林中大聲嚷嚷，要求地主立刻離開，雙方再度僵持不下，最終園區管理層接獲消息後到場調停，雙方才勉強退讓、結束這場衝突。

根據《森林法》規定，於保安林竊取森林主、副產物者，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上2000萬元以下罰金，8大森林遊樂園的作法已明顯違法，端看屏東縣府是否要出手懲治。

屏東縣農業處林業及保育科回覆指出，8大森林樂園20日被檢舉，人員前往察看後認定該園區違反森林法，確有破壞林木情事，等收到警察局正式函送筆錄，後續將依法處理，「該移送就移送」，之前的桃花心木被砍事件也已依法處理，這並非該園區首次違法，保育科會加強關心和監督。

本刊也致電8大森林樂園，接線人員反問記者是否讀過森林法規定，「難道連除草都不行嗎」，隨後表示會請主管回電，但至截稿前未獲回音。

8大森林樂園過去就曾盜賣百年茄苳樹，還將多處枝幹砍下，如今老樹被重植原處，卻已不如過往蓊鬱。（圖／縣議員候選人蕭禾秦提供）

更多 CTWANT 報導