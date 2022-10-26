屏東縣「8大森林樂園」設立在保安林地之內，卻遭地主控訴隨意砍樹，而本刊調查發現，該森林遊樂園曾吸金13億元，導致負責人被法辦，甚至出租宴會廳當作賭場，還屢屢拖欠薪水與資遣費，甚至因付不出工程款而盜賣百年茄苳樹抵債，近年負面消息不斷，也讓附近民眾失望搖頭。

據了解，該園區成立近40年，主打豐富生態、輕鬆氛圍和全國獨有的平地桃花木林，更獲得交通部觀光局頒發的優等獎章，是屏東人童年共同回憶，2011年還曾創下春節期間全台遊樂園觀光人次第一的輝煌紀錄。

本刊調查，8大森林樂園於1981年設立，占地約20甲，依各區塊特色不同規劃成各大主題區，園內設置鬼屋、游泳池和100多項互動式與益智性森林遊樂設施，還會請表演團體駐園，但從2019年開始暫不開放機械遊具，門票也從全盛時期的600元調降到350元，如今周二到周五採預約制開放，重心放在接待周末的露營客。

但8大森林樂園近年負面消息不斷，其設施年久失修，許多遊客入園發現「設備都不能玩」而大失所望，還有遊客抱怨遭「恐怖小黑蚊圍攻」，遊園人數逐年下跌，經營情形每況愈下。

2017年間8大森林樂園遭檢調搜索，粗估2年來非法吸金13億，被害者超過2000人，戴姓財務長和黃姓董事2人因違反銀行法遭法院裁准收押禁見，戴男最終遭判8年6月，黃男則被處以4年2月有期徒刑。

在此案後園區狀況更是跌落谷底，2018年3月持續傳出積欠員工薪水，該年底甚至出租宴會廳當作賭場，當地警方見原本門可羅雀的樂園突然爆發大量人潮而驚覺有異，經蒐證後前往攻堅，當場查獲郭姓賭場主持人共41人及賭資4600元。

8大森林樂園設施年久失修，於2019年開始停用，也導致遊園人數逐年下跌。（圖／趙世勳攝）

眼見祖產被8大森林樂園經營得烏煙瘴氣，保安林還有多棵樹木遭砍伐，陳姓地主不捨氣憤，希望相關單位強勢執法、善盡管理之責，好好保護園區內的一草一木，別讓珍貴自然資源成為有心人士牟利的工具。

屏東縣農業處林業及保育科回覆指出，8大森林樂園20日被檢舉，人員前往察看後認定該園區違反森林法，確有破壞林木情事，等收到警察局正式函送筆錄，後續將依法處理，「該移送就移送」，之前的桃花心木被砍事件也已依法處理，這並非該園區首次違法，保育科會加強關心和監督。

本刊也致電8大森林樂園，接線人員反問記者是否讀過森林法規定，「難道連除草都不行嗎」，隨後表示會請主管回電，但至截稿前未獲回音。

縣議員候選人蕭禾秦懷疑8大森林樂園業者「有人撐腰」，才助長其囂張氣焰。（圖／趙世勳攝）

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