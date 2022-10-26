被媒體封為「牛樟芝大王」的台商劉威甫，遭檢舉自2016年間起，在台灣成立「珍菌堂生技公司」，宣稱以每單位7萬5000元的保證金，吸引會員投資培育牛樟芝，宣稱每週支付700元培植費，保證獲利及回本，3年吸金20多億元，估計有上百人受害，台北地檢署本月12日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索，約談劉威甫11人，劉威甫遭100萬元交保。檢調25日再發動第二波行動，約談珍菌堂生物科技董事長廖康程、陳姓總經理及蔡姓榮譽董事等3人，檢方訊後諭知廖男、陳2人各以5萬、15萬元交保。

調查局獲報，在大陸經營KTV多年的台商劉威甫2015年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，首創「椴木培植法」，聲稱將經處理、滅菌的牛樟樹木重新植入菌母，完成植菌後再養菌，約需2年時間可培植牛樟芝，劉並結合「家庭富農」專案，聲稱只要一平方公尺大小的面積，就可養植牛樟芝這樣的高經濟作物，集團則支付培植費給培植戶，雙方共同獲利，劉以直銷手法吸引會員加入。

2017年，劉威甫回台成立分公司，由張桂銘擔任責人，聲稱每單位7萬5000元的保證金，投資培育牛樟芝獲利可期，且每週只要支付700元「培植費」，約滿後全額退回保證金，藉此在台招攬會員吸金。檢調估計，「珍菌堂」以牛樟芝吸金超過20億元，但自2018年開始有許多投資人收不到培植費，最後公司人去樓空，受害人求助無門，血本無歸。

調查局經長期蒐證後，認為「珍菌堂」負責人劉威甫、張桂銘等人，涉嫌違反《銀行法》第125條第1項後段之非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上等罪嫌，本月12日首波兵分10路搜索，約談劉、張11人到案。檢調25日再發動第二波行動，約談珍菌堂生物科技董事長廖康程、陳姓總經理及蔡姓榮譽董事等3人到案。