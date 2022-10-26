旺宏(2337)周二召開法說會，第四季產能利用率，因有減產、生意較淡，所有產能會減少20-25%，避免明年以後可能遭致存貨跌價風險。然今年第四季營運可望維持一定水平。旺宏董事長吳敏求也說明明年狀況，在全球經濟不佳，消費力道不足，成長還是得看全球經濟狀況，而旺宏能維持毛利率，已經非常感謝。

旺宏第三季營收比重分析，ROM占32%，季增77%、年減12%，採策略性搭配；NOR占49%，季減14%、年減26%；NAND占9%，季減37%、年減54%；FBG占10%，季增10%、年增35%。

ROM傳統旺季還是比較好，進入下半年的第三季表現仍亮眼，第三季位元出貨量季增加100%，符合正常季節性變化。

NOR方面，受到戰爭、通貨膨脹和大陸疫情控制使需求下降和庫存過剩，PC、消費性等掉很多，不過高品質客戶需求穩定，旺宏也持續發展醫療和車用需求，對全年獲利還是有一定幫助。其中55奈米出貨量相較75奈米或是大於75奈米的還是增加很多，仍有大機會可循。

NOR方向，平均售價保持穩定，主因高附加價值應用，將高階維持、中階增加、低階降低，旺宏也持續專注5G/車用/數據中心之高容量產品。

今年第三季NOR營收產品應用，電腦相關27%，季減15%、年減33%；車用電子23%，季增17%、年增54%；工規/醫療/航太22%，季減17%、年減16%；通訊相關(包含手機應用)20%，季減23%、年減48%；消費性電子8%，季減30%、年減47%。轉型至較小周期波動的應用。

旺宏車用領域，車用的最佳Flash Memory解決方案，ArmorFlash於2022年9月獲得ISO/SAE 21434 TARA安全認證，旺宏已與主要晶片策略夥伴合作汽車方案，高品質、高效率和高安全性的flash memory是汽車電子系統最可靠解決方案。車用成長將會更快速呈現，汽車營收一定會繼續成長。

庫存產品分布情況？庫存第三季ROM去化較好，占比從50%降至45%，狀況得宜；NOR約35%、NAND約20%。

展望後市，第四季產能利用率，因有減產、生意較淡，所有產能會減少20-25%，避免明年以後可能遭致存貨跌價風險。明年營運狀況尚待評估，然今年第四季營運可望維持一定水平。

5B產能狀況，旺宏提到，尚未開出，目前還居設備置裝，小部分裝機，預計今年不會開出，產能預估會是明年下半年。而5B產能有跟日本客戶簽約？旺宏搖頭表示，因為5B是配合新製程、新產品。3D NOR進度看起來順利，可能會按時出來；45奈米NOR FLASH基本上做的已差不多，只是觀察何時推出；3D NAND FLASH研發速度，目前48層已經給客戶，希望明年年底完成192層。而明年任天堂需求，目前看起來跟今年差不多不遜色。

關於美國限制大陸128層NAND設備進口，以及美國新禁令看法，對旺宏有無影響？旺宏直言，並沒有影響，其禁令是對大陸，若對大陸NOR、NAND減少，對公司需求會增加的，而若沒有減少，對公司也有區隔，無影響因子。而陸系也不是旺宏競爭對手，不評論陸廠如何看待市場，但公司中低容量這兩季售價成功，本季價格甚至明年可望都會持穩，不會降價。

旺宏董事長吳敏求說明明年狀況，在全球經濟不佳，消費力道不足，成長還是得看全球經濟狀況，而旺宏能維持毛利率，已經非常感謝，對於營運方向還是穩定。不過旺宏認為，對經濟影響最大變數還在大陸，整個衰退都是從大陸來的，而大陸以外，歐、美、日、台灣表現都不錯。