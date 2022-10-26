國民黨台北市議員游淑慧（左、右）、《三立新聞網》副總經理劉世澤（中）。（圖／本報系影音截圖）

國民黨台北市議員游淑慧留言。（圖／截自游淑慧臉書）

有「藍營女戰神」之稱的國民黨台北市議員游淑慧，昨（25）日上午坦承與《三立新聞網》副總經理劉世澤相戀，兩人約從今年4、5月起開始這段關係，強調雙方公私分明不會影響工作。游昨晚卻在臉書稱，戀情曝光後「辦公室接到很多藍軍支持者的指責電話」，讓她擔憂恐影響選情，更感嘆外界對女性的智慧的不信任。此消息引熱議，有人則留言「沒關係，妳就跟他們說會幫他們滲透三立」，引發大批網友迴響。

游淑慧昨日受訪表示，他與劉世澤是很單純、一般人都會有的交往關係，但身為女性政治人物感情被放這麼大檢視，兩人都感到有點害羞跟尷尬。游坦承，兩人都是單身狀態，透過朋友介紹認識約1年，大概從今年4、5月開始這段關係，目前並未同居；雙方也將秉持「公私分明」原則，不會因感情影響工作，至於相關隱私細節則不願多談。

游淑慧昨日晚間7時17分在臉書表示：「今天辦公室接到很多藍軍支持者的指責電話，或許這就是爆料者的目的，影響選情。只是覺得為什麼大家都比較不相信女生的智慧，都覺得是女生會被影響、會被騙。」

此說法掀起熱烈討論，網友紛紛留言：「沒關係，妳就跟他們說會幫他們滲透三立」、「愛情不分藍綠……只要在家中不談公事就OK」、「沒關係，你怎知道打的人是否是支持者？這就是故意讓你有壓力罷了，身正不怕影子斜！加油」、「拿這個事件來給議員壓力的藍營人士就是笨蛋，自己要逼走一個戰將」、「勇敢如妳，沒在怕的！祝幸福！」