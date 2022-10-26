旺宏(2337)周二召開法說會，傳統旺季因經濟因素而略失色，業績持平，存貨約略增加，往後也著力控制存貨水位，避免持續擴增。而今年現階段需求也減緩，因此對生產也有相對因應的計畫，旺宏今年資本支出原預估140-150億元左右，但經濟環境、市場需求不振下，旺宏也適度降低資本支出，目前預估資本支出會降至約106億元，調幅達33%。

旺宏第三季合併營收淨額為新台幣114.72億元，季增1%，年減23%，主要還是受到大環境影響，以及去年有疫情紅利，季增幅度不大，但表現仍得宜。本季營業毛利及營業毛利率分別為新台幣50.72億元及44.2%，營業毛利季減少7%、年減少21%，毛利率上仍然維持，季減主因是產品組合，毛利率季減4個百分點、年增1.3個百分點。營業費用季增小幅度、年減9%，因此本季營業淨利及營業淨利率分別為新台幣24.17億元及21.1%，營業淨利季減少19%、年減少31%，營益率季減5.3個百分點、年減2.3個百分點，仍處於相當獲利的水準。

旺宏第三季匯率影響不大，但業外有3.38億元匯兌收益，本季稅後淨利為新台幣25億元，季減15%、年減54%。本季基本每股盈餘為新台幣1.35元，相較去年第三季2.94元、今年第二季1.59元雙雙下降，並創下5季新低，每股淨值為新台幣27.89元。

旺宏前三季營收344.1億元，年減4%，毛利161.41億元，年增14%，毛利率46.9%，年增7.5個百分點，表現非常突出，產品價格穩健，利潤也維持良好，可望持續維持毛利率；營業淨利86.15億元，年增24%，營益率25%，年增5.7個百分點，稅後純益83.65億元，年增1%，去年扣除業外的稅後純益年增31%，繳出相當不錯成績，每股純益4.52元，相較去年同期4.48元近持平。

下半年是傳統旺季，但今年經濟有異動，面臨需求減少，不過旺宏單季營收仍維持在110億元以上的水準。

旺宏淨存貨截止第三季153.86億元，相較截止第二季的152.41億元、去年同期的133.13億元雙雙增加，因為業績持平，存貨約略增加，往後也著力控制存貨水位，避免持續擴增。而今年現階段需求也減緩，因此對生產也有相對因應的計畫，然設備持續投資。

旺宏今年資本支出原預估140-150億元左右，但經濟環境、市場需求不振下，旺宏也適度降低資本支出，目前預估資本支出會降至約106億元，調幅達33%。不過仍會取得高端機台，供給研發使用，產能部分則暫時不會擴增而遞延。