金管會統計，防疫保單2022年截至10月24日理賠金額達1071.87億元、周增達63.95億元，創今年單周第三高，仍處理賠高峰期。疫苗保單理賠金額295億元、周增14.87億元，則處於相對低檔。不過，合計防疫雙險今年以來已理賠達1366.87億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至10月24日合計承保件數487.15萬件，周增0.24萬件，保費收入45.33億元、周增240萬元，較前周新增0.13萬件、160萬元回升。

而防疫保單今年截至10月24日理賠件數達273.16萬件、周增達15.03萬件，理賠金額達1071.87億元、周增達63.95億元，較前周新增12.36萬件、52.81億元再度增加，金額創今年第3高，續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的23.64倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至10月24日承保件數241.78萬件、周增713件，較前周677件略增，但保費收入10.16億元、周增22萬元，則較前周35.7萬元減少。

而疫苗保單今年截至10月24日理賠件數達70.76萬件、周增3.63萬件，理賠金額達295億元、周增14.87億元，較前周新增3.39萬件、13.97億元略增，金額仍處近12周低點，略見趨緩跡象。不過累計理賠金額已達今年保費收入的29.02倍。

為因應龐大的理賠需求，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資共90億元、兆豐產險增資20億元，合計增資達707億元，並全數完成增資程序。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。