由於晴空輻射冷卻效應，今晨最低溫在花蓮壽豐鄉14.1度，氣象局表示，今年第22號颱風「奈格」最快明天（27日）生成，氣象專家吳德榮指出，明晚起下周二，北部、東半部有局部短暫雨連下6天，其中周日至下周二3天東北季風及颱風外圍環流夾擊下，雨勢最大，中南部山區也有雨。

25日20時歐洲(ECMWF左圖)、美國(GEFS右圖)系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉。歐洲模式較美國模式靠近台灣。(圖擷自weathernerds)

氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快明天（27日）有機會增強成今年第22號颱風「奈格」，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，歐洲、美國系集模式顯示，其模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉；但威脅的大小，得視其距離台灣的遠近。模式會如何繼續調整，需密切觀察。

吳德榮表示，明晚起至周六（29日)）迎風面水氣增多，北部及東半部轉有局部短暫雨，背風面為晴時多雲；下周日至周二（30至1日）東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大，中南部山區有局部短暫雨的機率；下周二氣溫明顯下降，在20度左右。

至於近日天氣，吳德榮說，今天至明天（27日）白天，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率；今白天冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，北台灣白天舒適17至27度，中南部微熱，早晚偏涼微冷18至32度，東部15至29度。