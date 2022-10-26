台北市長選戰呈現「三腳督」情況，外界高度關注。對此，前國民黨副秘書長張雅屏分析選戰結構，並直言除非又出什麼包，否則國民黨參選人蔣萬安沒有道理會輸。

隨著選戰接近，許多民調紛紛出爐。中廣與蓋洛普公司24日公布民調顯示，蔣萬安支持度29.67％暫居第一；民進黨參選人陳時中支持度22.13%；無黨籍參選人黃珊珊則為17.42％。QuickseeK民調中心也在同天發布民調，其結果為黃珊珊33.7％居冠，蔣萬安、陳時中則以33.2％、27.3％緊追在後。

張雅屏接受港媒《中評社》訪問時指出，以國民黨在過往台北市的得票數來說，2022這次國民黨是有機會贏的，國民黨只要穩定發揮，至少就有60萬票。他認為，蔣萬安若以60萬票當成底，剩下就看陳時中能不能穩住民進黨約45萬票到50萬票的基本票源，若無法穩住，黃珊珊就可能當選，反之，黃珊珊的空間就會變小。在這個結構下，張雅屏認為蔣萬安沒有道理輸，除非出包。

張雅屏也坦言，蔣萬安拉不開與黃珊珊的差距，所以只能操作，讓黃珊珊與陳時中瓜分掉蔣萬安原本就無法拿到的票。