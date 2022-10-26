不少家長對孩子的身高重視，台北慈濟醫院兒科部醫師謝秀盈表示，孩子的身高高矮和遺傳、出生狀態、日常作息、飲食息息相關，但最主要影響身高的關鍵是荷爾蒙生長激素，生長激素分泌的2個高峰期為清晨5時至7時、深夜11時至凌晨1時，謝秀盈說，若孩子沒有在深夜11時至凌晨1這時間熟睡，其他時間睡得再多，對長高也無濟於事。

謝秀盈指出，孩子身高的基本值可以透過公式計算，將父親身高加上母親身高，除以2後，男生加5.5公分，女生減5.5公分，算出來的數值，男生正負7，女生正負5，得到的數字就是父母賦予孩子的身高區間。但影響身高的主要原因不僅是遺傳，還有其他外在條件及出生狀態息息相關，包括是否早產、體重較輕、4歲前的營養是否吸收良好等。

謝秀盈表示，2歲前是體格成長最快速的時間，這時大部分的器官都未成熟，若營養不足，會影響整體熱量的庫存及代謝，就會影響身高。相較4歲以前的營養補給，4歲以後到青春期前，荷爾蒙扮演非常重要的角色，正常的孩子在這階段，每年要長高4至6公分，取決於成長甲狀腺素與生長激素的分泌。

謝秀盈說，只要孩子出生檢查沒有甲狀腺低下問題，很少會在小學階段出現後天免疫失調造成的甲狀腺低下，因此會影響身高的荷爾蒙主要是生長激素。生長激素有兩個分泌高峰，第一是清晨5時至7時，可以讓人清醒，以應付一天工作和學習；第二是深夜11時至凌晨1時，此時生長激素會藉由熟睡分泌到最大值，因此這個時間孩子沒有熟睡，生長激素的分泌量就會減少，即便其他時間睡得再多，對長高也無濟於事。

謝秀盈建議，要讓孩子長高，應先調整作息，以最自然的方式刺激生長激素分泌，第一是睡對時間，應讓孩子在10點躺上床，10點半前入睡，才有助於在11點至1點進入熟睡期；第二為盡量避免高油脂、加工食品等食物，因為這類食物會影響荷爾蒙，讓孩子提早發育，進而造成骨齡超前，生長板提早關閉；第三則為多做運動，每日的生長激素約8成是睡覺時分泌，2成得靠運動，可讓孩子多做彈跳類運動，以利生長。謝秀盈提醒，家長可觀察孩子，4歲後每年長不到4公分或半年長不到2公分，可到兒童生長門診進行評估。