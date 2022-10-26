美國國防部官員昨（25）日證實，俄羅斯已經通知華府，已經開始年度核武部隊演習，而且演習內容將包括從周三起發射具有核子能力的飛彈。

綜合路透社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）昨日在記者會上證實，俄羅斯已經通知美方，核武部隊「雷霆」（Grom）演習已經開始，不過他強調這是年度例行演習。

哥倫比亞廣播公司新聞網引述2名美國官員指出，俄羅斯此次軍演內容，將包含於周三起發射具有核子能力的飛彈。

美國軍方高階官員本月稍早指出，俄羅斯的「雷霆」演習通常涵蓋戰略核武部隊的大規模軍演，包括飛彈發射。過去幾周美國官員已經預期俄羅斯將進行這場演習，不過近期才接到俄方通知。

賴德稱，俄羅斯通知美國將進行演習，降低了誤判情勢的風險，尤其近期莫斯科不斷暗示可能在烏克蘭戰爭中動用核武。

他說：「俄羅斯遵守軍備控制義務及通知的透明承諾。」根據「新戰略武器裁減條約」（New START），在進行此類飛彈發射前，俄羅斯有義務事先知會美國。