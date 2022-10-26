年底九合一選舉倒數一個月，其中台北市的選情更是外界關注焦點。對於外界頻頻質疑民進黨台北市長候選人陳時中在防疫期間的相關爭議，前立委郭正亮表示這就是在算總帳，他更預言，由於高端爭議可能不只跟陳時中有關，若此次選舉陳落選，相關爭議將一路波及到2024年選舉，讓時事評論員朱學恒直呼「也就是一人殺全黨」！

郭正亮昨（25）日在朱學恒網路直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播被朱問到「陳時中怎麼會一路從天上落到地上？」時，坦言大家在疫情期間對陳的批評都會留三分情，記者也不能追問，因會被批評「破壞防疫團結」，但當陳成為候選人後，接下來就是算總帳了。

郭正亮接著說，陳時中本打算帶著防疫指揮官的專業形象去參選，但事實上這是「虛的」，因他從來沒被檢驗過，「一下來被檢驗，兩個禮拜民調出不來」。郭指出，整個民進黨都活在虛像裡，並也重提了防疫期間缺醫療物資、不少民眾染疫死亡、疫苗採購，以及現在被廣泛討論的高端疫苗爭議，直言，這就是為什麼現在一面倒地去打防疫，因防疫是民進黨從2020到2021年的神主牌。

最後郭正亮預言，若此次陳時中落選，將一路波及到2024年總統大選，讓一旁的朱直呼「也就是一人殺全黨」，郭解釋，因高端「怎麼可能只跟他（陳時中）有關？到底當初決策怎麼做的？」而若是否認，「人家就繼續追，要不然你亮文件」。