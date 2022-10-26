昨天10月25日是光復節，是中華民國國民政府接受日軍投降的重要紀念日，但包括青年節、行憲紀念日等，共有7天假日被民進黨砍掉，讓中廣董事長趙少康怒批「欺負勞工欺負年輕人，實在可惡！」

趙少康昨日在臉書表示，過去滿清政府簽下馬關條約把台灣割讓給日本，國民政府歷經8年的浴血抗戰才把台灣迎回來，但光復節這麼重要的節日竟被民進黨給砍掉，試問「沒有光復、何來民主？」

除了光復節外，其餘包括1／2開國紀念日隔天、3／29青年節、9／28教師節、10／31蔣公誕辰紀念日、11／12國父誕辰紀念日及12／25行憲紀念日也都被民進黨砍掉。趙少康質疑，蔡政府為了要抹滅歷史，把其他節日砍掉就算了，為何連青年節也不放假，且與耶誕節同一天的行憲紀念日也被砍，年輕人再也無法於耶誕夜狂歡，「蔡政府不是說自己最挺年輕人嗎？光要年輕人的票，不放年輕人的假！ 」

趙少康說，過去馬政府為了讓周休二日正常化，曾想過砍7天假，但最後未通過，讓勞工享有7天假及周休二日，結果蔡政府選前稱不砍，選後說砍就砍，還將勞基法修惡，降低休息日加班費、放寬輪班間隔工時，完全是欺騙年輕人，「不只抹滅國家歷史，更是欺負勞工欺負年輕人，實在可惡！」