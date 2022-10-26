西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前推出全新專輯《午夜》（Midnight），一曝光立即佔據各大排行榜。許多狂熱粉絲努力發掘歌曲中隱藏的信息和彩蛋，其中有首歌似乎在暗諷與她有過陳年舊怨的肯伊威斯特（Kanye West），引起一陣軒然大波。

第八首歌曲《Vigilante Shit》以復仇為主題，內講述泰勒絲給一女子丈夫出軌的證據，結束了對方的婚姻，歌中唱道：「她需殘酷鐵證，所以我讓她求仁得仁，她拿到一個信封，你們以為是誰給她的？」令人聯想到今年2月初，金卡戴珊拿著一個神秘的大信封離開公司，面色陰沉，直到現在也沒人知道信封裡裝的什麼，以及寄信人身分。

金卡戴珊和肯伊威斯特離婚後，分到了價值6000萬美元、位於隱山的豪宅，並帶著四個子女一起生活，而泰勒絲歌詞中也提到：「現在她分到房子，得到孩子，還有榮耀，想像一下我和你的前妻關係好的不得了」，「她開著你的奔馳興高采烈，之後為了復仇盛裝打扮」，這也被聯想到今年3月，金卡戴珊在《Vogue》採訪中曬出名下賓士汽車，稱是自己最愛的一款。在幾個星期後，她和小男友戴維森開著賓士外出兜風，首次公開關係。

粉絲認為歌詞對上現實一次是巧合，但很明顯有許多部份令人聯想到肯伊威斯特與金卡戴珊，眾人不禁懷疑是刻意為之，「百分之一百是關於金卡戴珊，和她的經歷一模一樣」，「裡面的前妻肯定是金卡戴珊」，「這是泰勒絲和金卡戴珊聯合起來向肯爺復仇嗎？」，「泰勒絲和金姐成了朋友，不就是在向肯伊威斯特復仇嗎？」

不過也有網友認為，這首歌針對的是泰勒絲的另一個宿敵史庫特（Scooter Braun），過去史庫特曾收購泰勒絲14年間的音樂作品版權，雙方因而結下樑子，而他2021年底也跟妻子離了婚。