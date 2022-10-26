煙波集團線上旅展起跑，即日起至11月8日於官網開賣，「煙波大飯店聯合住宿券」單張2,350元、聯合住宿券A套組17,600元，內含7張住宿券另加贈新館人氣房型「煙波花時間-宜蘭傳藝－平日經典上下鋪家庭房住宿券」乙張。B套組為20張聯合住宿券44,000元，平日入住超值優惠下殺23折起。此次線上旅展更首度開賣煙波集團「新竹湖濱館－莫內西餐廳、醉月樓中餐廳」、「新竹都會館－經典牛排館」及「台南館－食東西自助餐廳」熱銷餐券67折起。

煙波集團近兩年不斷專注於「揉合在地體驗，賦予旅遊新價值」，深化地方的旅遊創生，如今邊境逐漸解鎖，煙波也將秉持其品牌理念持續於各地拓點、吸引更多國內外旅人用最美的風景認識台灣。此檔線上國際旅展自10月25日早上九點於官網正式開賣，販售至11月8日中午十二點，以聯合住宿券的形式銷售，讓旅人自由選擇入住館別。

煙波集團推薦，旅人可至東海岸體驗位於蘭陽的網美飯店「宜蘭館」，透過新穎夢幻的空間設計，人人都能拍美照當網美！若想要度假泡湯，選擇坐落於蘇澳海港小鎮的「蘇澳四季雙泉館」即可享受珍稀的大地瑰寶－黃金雙泉，專注體驗獨有的蘇式奢華。家庭旅遊則推薦「花蓮館」，位於市區最近山、海、心的交會點，鮮明的旅遊屬性也與館內設施的分齡設計相互呼應，適合長時間入住細細品味。今年度最大亮點則是加入新館別「煙波花時間-宜蘭傳藝」，以懷舊閩南式建築設計及氛圍將旅人帶進時空長廊，夜宿在此聆聽古味巷陌喃喃低語的歷史故事。

煙波「新竹湖濱館」為台灣十大親子飯店，館內擁有全台最大2,300坪室內育樂空間，並以500坪的親子室內樂園－卡樂星球聞名。除了宿及樂，餐飲也多元豐富，館內人氣餐廳「醉月樓中餐廳」及「莫內西餐廳」口碑極好、料理細緻，多樣態的服務及空間，就像在大型城堡裡度假。矗立於府城的「台南館」，結合鄰近古色古香的熱門景點搭配不定期的在地特色遊程，讓旅人可以從不同角度深入了解當地的文化故事及建築之美。台南館最令人念念不忘的早餐體驗更是成為旅人必訪的重點之一，今年特首度開賣「食東西自助餐廳餐券」，年度優惠72折起。

自10月25日登場的「煙波集團線上旅展」今年度最令人引頸期盼的就是新竹及台南的館別人氣餐廳餐券即將首度開賣。凡購「新竹湖濱館－醉月樓中餐廳」平日烤鴨半隻三吃餐券2張，即贈平日烤鴨半隻三吃酬賓券1張，每組優惠價3,696元，下殺67折。「新竹湖濱館－莫內西餐廳」則規劃假日午晚餐自助餐券1組10張，凡購即贈平日午餐酬賓券3張，每組售價9,790元，相當於81折。

今年9月全新改版開幕的「新竹都會館－經典牛排館」平日商業午餐券1組10張，優惠價6,990元，約為81折。煙波早餐最受青睞的「台南館－食東西自助餐廳」，則推出凡購早午餐餐券5張，即贈早午餐餐券2張，72折優惠價3,025元。晚餐餐期主打凡購1組10張餐券9,350元，加贈晚餐餐券2張及早午餐餐券1張，等於8折。