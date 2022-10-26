一名人妻表示，老公性慾旺盛，最多1天狂戰13次，平均下來每次大概半小時就會結束，如今至多1天7次，但偶爾她身體不適或時間太晚了，她就會拒絕老公求歡，而對方也會自行解決，但某天她卻發現，老公在凌晨1點打手槍到5點都沒結束，超過4小時的DIY讓她忍不住擔憂這樣的狀況需不需要看醫師，貼文也引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，平常和老公滾床單大約半小時就會結束，但她有時候會因為隔天要早起工作，而拒絕對方求歡，通常老公也不會多說什麼，就自行打手槍解決生理需求。怎料，某天凌晨1點她準備要入睡了，看到老公在打手槍，隔天早上5點起來要去工作，卻愕然發現老公還沒有停，甚至還委屈地說「射不出來！」

女網友無奈地說，老公性慾旺盛，可能早上才做過，下午又會有需求，最多曾1天要13次，如今比較好，至多1天7次而已，但她也不是次次都想要，或者有時身體不太舒服就會拒絕，而老公就只能自行解決，但她發現老公DIY都會花超多時間，不知道這樣是否該看醫生？

誇張的次數引起網友討論，不少男網友看了不可置信，若原PO沒有灌水，那真的太扯了。「最多一天13次，現在1天7次，是早餐、早餐後的甜點、午餐、午餐甜點、晚餐、晚餐甜點和宵夜的概念嗎？」、「超過3次就會很痛了吧？」、「會不會太多次，有點影響到日常生活了？」、「身為男生，射13次我懷疑他不是人，不然就是妳灌水」、「13次還射的出東西嗎？」

性學專家許藍方表示，性成癮最基本的判定方法，就是結束性行為時是否感到滿足，簡單來說，做完覺得爽，基本上就不是成癮症，但若做完很不爽，還想一直做，那可能就要找身心科醫師了。不過，目前在《精神疾病診斷與統計手冊第五版》中，其實並沒有性成癮的診斷，因為科學研究藥癮、毒癮與性癮者的大腦變化，發現性成癮的人，並沒有出現上癮的腦波變化。