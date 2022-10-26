馬林魚在2020年縮水賽季，靠著增設名額取得季後賽門票，不過近2年的馬林魚又重回「弱雞」的行列，也讓高層選擇不再與老教頭麥汀利（Don Mattingly）。根據《美聯社》報導，馬林魚已經決定新任教頭人選，將由前紅雀板凳教練修梅克（Skip Schumaker）執掌下賽季兵符。

2011年接下道奇總教練職務，歷經2年的磨合期之後，麥汀利自2013年起，連續3個球季帶領道奇以國聯西區龍頭之姿進入季後賽，不過卻始終無法闖進世界大賽，離開道奇後的麥汀利很快地在2016年來到馬林魚執教。

擁有葉利奇（Christian Yelich）、史坦頓（Giancarlo Stanton）及費南德茲（Jose Fernandez）等MVP等級的強投豪打，馬林魚在麥汀利的執掌之下，卻只在2020年縮水球季闖進季後賽，那年也讓麥汀利獲得了國聯年度最佳教頭，在7年任職期間拿下443勝587負，勝率未能達到過半的5成，本賽季再與季後賽無緣後，馬林魚也決議與麥汀利分道揚鑣。

世界大賽首戰還沒有開打，傳出馬林魚已經確定新任教頭人選，由前大聯盟球員修梅克擔綱重任，修梅克球員生涯效力紅雀、道奇、紅人等隊，並於2011年隨紅雀奪下世界大賽冠軍，2016年選擇高掛釘鞋後，修梅克擔任過教士一壘指導教練，去年則是在老東家紅雀擔任板凳教練，近年也曾傳出紅襪、大都會有意邀請他執掌兵符，而來到馬林魚也將會是修梅克首次以總教練身分帶領球隊，也將是隊史第16任總教練。