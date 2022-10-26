金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，雖然新台幣貶值挹注匯兌收益，惟股債市劇烈波動，使壽險業9月淨值驟減達5385億元、創下單月最高減幅，前三季淨值降至近8年5個月低點。而產險業受防疫雙險理賠拖累，前三季虧損擴大至1104億元、再創同期新低。

金管會統計，新台幣匯率前三季貶值達12.8％，使壽險業出現1兆7158億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損1兆3015億元及換匯成本889億元，加計提列外匯準備金2310億元預備後，合計仍實現淨匯兌收益944億元，較前8月447億元增加。

其中，新台幣匯率9月持續重貶達4.12％，使壽險業出現5563億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損4224億元及換匯成本143億元，加計提列外匯準備金699億元預備後，單月仍實現匯兌淨收益497億元，較8月121億元顯著增加。

受股債市巨幅波動影響，壽險業前三季稅前淨利2975億元，年減622億元或17.3％，仍創同期次高。然而，產險業受防疫雙險理賠拖累，前三季稅前虧損擴大至1104億元，較去年同期獲利190億元大減達1294億元，虧損幅度持續擴大、再創同期新低。

同時，由於債券殖利率再度翻揚，壽險業截至9月底淨值僅剩8285億元，月減達5385億元或39.39％、超越2020年3月時全球疫情爆發時的5338億元，創下單月新高。前三季淨值年減達1兆7302億元或67.6％，淨值降至2014年4月以來近8年5個月低點。