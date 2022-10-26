金管會外幣保單最新銷售狀況，2022年前8月外幣保單新契約保費3291.39億元，較去年同期3896.11億元減少達16％，主因資本市場波動劇烈及新台幣兌美元匯率重貶，投資人基於風險控管及美元保單相對變貴，造成投資型美元保單新契約保費腰斬。

金管會統計，2022年前8月外幣保單新契約保費3291.39億元、年減達16％，衰退幅度較前7月12％持續擴大。其中，投資型保單1051.49億元、年減達46％，衰退幅度較前7月43％持續擴大。傳統型保單2239.9億元、年增達15％，但幅度較前7月18％持續收斂。

以幣別觀察，美元保單前8月新契約保費106.21億美元、年減達23％，衰退幅度較前7月18％持續擴大。其中，投資型美元保單33.13億美元、年減達51％，衰退幅度較前7月47％持續擴大。傳統型美元保單73.08億美元、年增5％，幅度較前7月10％持續收斂。

保險局副局長張玉煇分析，今年全球資本市場波動劇烈，股債市雙雙回檔，投資人基於風險控管對投資型保單態度趨於保守。同時，強勢美元使今年新台幣兌美元匯率續貶，美元保單相對變貴亦影響買氣，造成投資型保單買氣腰斬。

前8月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單前8月新契約保費1.43億澳元、年減12％，幅度持平前7月。其中，投資型澳幣保單0.92億澳元、年減達19％，衰退幅度較前7月14％持續擴大。傳統型澳幣保單0.51億澳元、年增2％，較前7月衰退7％顯著好轉、重返成長軌道。

人民幣保單前8月新契約保費2.05億人民幣、年減達45％，幅度持平前7月。其中，投資型人民幣保單1.88億人民幣、年減達46％，衰退幅度較前7月47％略減。傳統型人民幣保單0.17億人民幣、年減達29％，幅度持平前7月。

前8月前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安達、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、合庫人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。