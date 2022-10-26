國內投資人興起存股(或存ETF)風氣，現在台股存股風潮，也開始轉向半導體ETF，不少投資人願意此刻低接「市值型」的半導體ETF，不僅著眼於半導體類股最新本益比，已逼近2015年8月全球股災低點；更看好全球半導體產業發展前景續旺，儘管台灣半導體產業仍身處地緣政治風暴及庫存調整週期，從中長線角度來說，近期股價持續修正，反而提供一個相對難得的低價布局良機。

半導體股利空消息不斷，國內4檔半導體ETF中（中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、新光臺灣半導體30 ETF（00904）。市值型為代表的新光臺灣半導體30 ETF（00904），受益人數及申購張數卻異軍突起，根據集保最新統計至10/14止，新光臺灣半導體30 ETF上周集保受益人數達14,640人，較前一周增加48人，若較上月底則新增131人，亦創下自7月中旬以來人數新高。

相較其他3檔半導體ETF人數略有下滑或維持不變，00904的受益人數正逐漸回籠，帶動00904自上周五（21日）首次除息後，連同（24日）已連續3天的收盤成交量突破2千張以上，新光投信認為，儘管半導體產業遇逆風，股價持續表現低迷，但00904近期卻出現受益人數成長，及近日申購買氣增加，代表市場對00904的認同程度愈來愈高。

新光投信強調，半導體ETF透過成份股自動調整機制，投資組合永遠維持產業最好的強棒組合，也許不少投資朋友看好半導體股，會優先選擇存零股，但若想更分散投資風險，避免將所有資金集中在一兩檔半導體股票，建議可以透過市值型的半導體ETF布局，不論產業版圖及企業良窳如何更迭，存半導體ETF如同共同基金，亦可以定期定額投資，也能作為長期存台股的必備ETF之一。