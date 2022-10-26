經濟部國際貿易局委託外貿協會籌組「2022年印尼澳紐Hybrid拓銷團暨印尼台灣周」，並搭配辦理企業家交流分享會、視訊媒合洽談會以及台印尼供應鏈合作論壇等精彩系列活動。本團22家台灣廠商參團，產品含汽車零配件、電子資通訊、五金手工具、生活用品與食品等多元化產業，於上周舉辦1對1視訊媒合洽談會，總計吸引印尼、澳洲與紐西蘭三國78位買主雲端連線，進行154場視訊洽談，預計可達875萬美元的商機。

所謂知己知彼、百戰百勝，本次於洽談會之前率先辦理「企業家交流分享會」，邀請澳洲資通訊產業、紐西蘭第一大文具商以及印尼物聯網解決方案及汽車零配件產業之高階主管分享最新市場趨勢和進入市場注意事項等關鍵實務資訊，並與本團企業們線上互相交流，作為視訊洽談會前的市場攻略。

10月19-20日為印尼澳紐三國的媒合洽談會，邀請到澳商COS.(最大的辦公文具企業)、澳商Pioneer Computers Australia(大型資通訊並跨足醫療領域)、紐商OfficeMax NZ(最大辦公與教育用品供應商)、紐商PB Technology(最大電腦、IT零售商)以及三家大型印尼商Masterdata Digital Cyberindo,PT(提供雲端與物聯網解決方案)、Star sparta indonesia, PT(汽車零配件經銷商)與Prambanan Kencana, PT(餐飲、食品零售商)上線採購，三國買主共同對台灣精密扣件、數位看板跨平台伺服器與管理系統、汽車零配件與食品等產品洽詢度相當高。

澳紐買主踴躍預約本團從事精密扣件之業者，其中包含紐國P商與澳國I商兩家大型買主。紐國P商欲拓展新的螺絲產品線，焦點在專利螺絲產品，澳商則是需求種類廣且量大，該扣件業者產品項目眾多，兩家買主均在進行詢價與報價階段，預估兩家買主之商潛在商機分別可達20及30萬美金；另外，最大辦公文具企業_澳商COS.與本團從事清潔用品之企業洽談，該企業分享COS.在當地走政府、學校機構等專門通路，屬大批採購，若打入其通路，須配合當地產品成分檢驗標準，因此該公司將評估專業通路或一般通路之成本效益及營運模式，預估潛在商機可達30萬美金。

印尼台灣周的最終站於10月21日辦理「台印尼供應鏈合作論壇」，本論壇以台灣最密切的新南向合作夥伴_印尼為主題，邀請兩方企業線上探討在巨變時代下，台印尼雙邊如何共同塑造科技與永續發展的新供應鏈，彼此藉由多元化的產業合作交流，逐步開創一條全新工業科技之路。

本次拓銷團舉辦企業交流、視訊媒合與供應鏈論壇，金石組合，一次滿足企業們進入三國市場之需求，台灣企業們將持續與三國買主保持連繫，進軍海外市場。