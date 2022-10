導演蔡明亮近一個月巡迴美國4座城市出席回顧展,受到影迷熱烈歡迎。他在行程結束前說:「沒想到作品引領我去想像不到的地方,期待未來有更多創作再來紐約。」

蔡明亮形容自己像「西遊記」中的唐三藏,和作品「日子」主角李康生、亞儂弘尚希(Anong Houngheuangsy

)與製片王雲霖組成的3個徒弟在美國旅行,9月30日至10月24日造訪芝加哥、華府、波士頓及紐約,出席重要藝文機構舉辦的映後座談和講座。

美國巡迴最後一站是紐約現代藝術博物館(MoMA),蔡明亮出席執導30年生涯回顧展的「日子」、「臉」及「不見」映後座談,並於22日主講「電影記憶的即興創作」(Improvisations on the Memory of Cinema),場場爆滿。

講座當天,MoMA臨時決定將場地移到教育中心中庭,以容納更多觀眾。生於馬來西亞的蔡明亮侃侃而談兒時外公、外婆帶他看電影的回憶,11歲欣賞胡金銓執導的「龍門客棧」、中學時看卓別林(Charlie Chaplin)電影。90分鐘演講中途,現場揚起「綠島小夜曲」旋律,這是他記憶中聽到的第1首華語流行歌曲。

蔡明亮提到,向「龍門客棧」致敬的2003年作品「不散」改變他拍電影的命運,「在威尼斯影展上映後,法國女記者問我『什麼是電影』,我思考了西方記者的提問,我的電影開始受到藝術界的注意」。

蔡明亮說,近期作品和美術館關係愈來愈密切,法國羅浮宮邀請拍攝首部典藏作品「臉」,「郊遊」搬到台灣北師美術館上映,MoMA將「臉」35釐米膠片納入館藏,也把他在收藏的箱子上作畫變成典藏品。

行程最後一天,睽違13年再次訪美的蔡明亮在映後座談上說:「這次美國行很累,但很開心。」

他表示:「美國觀眾不只是看好萊塢,而是非常國際化,所以這次來是有一些期望的,我們這個期望沒有落空。我感覺到一些觀眾跟得很緊。我的腳步一直在變,有時候我自己都很恐慌,不知道變得對不對、通不通,但是我從這次美國行感覺到,我好像沒有走不對路,我走到自己非常喜歡、而且具開發性的一個階段。」

李康生坦言,剛到紐約時很不習慣,彷彿走進一座鋼筋水泥構成的森林。但幾天後,他發現紐約融合各種文化,每個區各有氛圍,是非常適合拍電影的地方。

駐紐約台北文化中心主任張惠君說,蔡明亮回顧展雖然因COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情而延遲兩年半,但4座城市串連規模更大。紐文中心感謝MoMA電影策展人許娜(La Frances Hui)與多個重要藝文機構共同合作,「看見美國觀眾的熱情回應,我們同感驕傲」。

蔡明亮一行今天離開紐約,飛往日本參加由東京國際影展(TIFF)、東京新作家主義影展(TOKYO FILMeX)及駐日代表處合辦的「蔡明亮導演出道30週年特輯」。(編輯:韋樞)1111026