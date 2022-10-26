「防疫女神」賈永婕日前為了富商正宮好友槓上「登山女神」曾格爾，她在登山好手張元植臉書留言，好奇所謂的登山紀錄是否只能自由心證，「畢竟誠實是運動員最基本的價值！品德操守亦是！」未料昨(25日)在許多登山社群出現酸民，抹黑賈永婕所辦的「美少女協會」拿不出單據，更標註蔡英文總統，要請對方查一下，對此，賈永婕稍早曬出截圖說：「我選擇法律途徑正面對決！」

賈永婕日前留言力挺富商正宮，並在美女律師李怡貞的臉書留言，逗趣表示也想加入求斗內的行列，笑說：「可惡我遜掉了，我也要來想想我要挑戰什麼」，之後她看到登山好手張元植發文討論登山紀錄，她不禁留言：「這一切真的只能自由心證嗎？沒有任何方式可以得到事實嗎？畢竟誠實是運動員最基本的價值！品德操守亦是！」並強調沒有要討論緋聞，「是她（曾格爾）過人的紀錄」。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

昨賈永婕再度發文，透露：「昨天早上到傍晚在台灣登山網站社群、還有爬山破世界紀錄疑似做假新聞上出現惡意抹黑美少女協會的留言！第一時間我截圖存證，資詢律師法律責任問題，並且向警察備案！」原來是她為集資購買醫療物品的美少女協會受到質疑，有人稱她做公益拿不出單據，還有人酸：「我懷疑你跟醫院有什麼不為人知的往來欸，蔡英文查一下」。

賈永婕曬出被抹黑截圖。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，賈永婕澄清：「我向大眾募款必須跟社會還有所有捐贈者交代，募款的所有軌跡、金流、帳目清清楚楚一切合法！協會的工作人員（兩位會計）基本上他們只領基本薪資！我們協會應該是成本比例最低的公益單位！一切清楚透明！」並強調完全沒有私利，「如果隨便一個不負責任的謠言就可以煽動人心，這樣誰還想要做好事，我們如何教導下一代把這個善意延續下去」，預告將請律師提告，反擊回應：「漫天謊言、死不承認不是止血的方法。唯有誠實面對自己的過錯、真心道歉才是最好的危機處理！」

而其他網友也支持賈永婕說：「你一定要站出來！現在台灣最不缺的就是那些鍵盤蟑螂和酸民！」、「他還跑去爆料公社爆料你耶，也是很有勇氣」、「估計是個假帳號」、「支持提告，每個人都應該為自己的言行負責任」。