擁有170cm身高的成人片女優苡若，因和網紅鄧佳華合作拍攝《華根初上》，並成功為其「破處」而打開知名度，之後也片約不斷，接續與多位不同的男優上演床戰，但近期她卻出面到法院提告一名知名男優「台灣清水健」文森，指控他欠錢不還，雖經法院審理後宣布苡若勝訴，但文森卻不願償還當初所欠的2.5萬元，甚至還向苡若的弟弟提告，讓他們相當不滿。

根據《鏡週刊》的報導，現年23歲的女優苡若過去曾拍攝過多部成人作品，而個性爽朗、重義氣的她，也將合作過的男優視為同事，文森便是其中之一。當初，文森以疫情影響收入為由，曾急著向她借2.5萬元，苡若也不疑有他的爽快借出。不料，到了約定償還的期限時，文森開始找各種理由不願歸還，最後甚至已讀不回苡若的訊息。

苡若向友人透露，她過去因為與文森有私交，也曾去過男方位於桃園的家，知道男方的家是整棟透天，其中2、3層都租給別人使用能收租金，怎麼會連2.5萬元都還不出來，後來她才發現在文森周圍的女友人，都遭他欠錢不還，雖文森借款的金額不大，大約一筆2萬元左右，但累積起來也是相當可觀。而有些朋友認為借出的金額不大，就不打算討回，不過對苡若來說，都是她真槍實彈、靠著肉體辛苦賺來的血汗錢，因此在今年5月苡若就上法院向文森提出民事訴訟，雖6月判決結果出爐是苡若獲勝，但文森卻遲遲不肯還錢，甚至向幫她催討債務的弟弟提出妨礙名譽，讓她只好向媒體爆料，還原真相。