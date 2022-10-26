小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電25日股價跌幅4.13%（16元），收在371元，創27個月新低，符合限空令，今天平盤下不得融券放空。

陸行之表示，台積電是否考慮將美國商務部、歐盟、日本列為策略夥伴，增發新股10％～20％，大幅減少政治風險，也免得這些國家每天看著台積電技術這麼強「都在流口水」。

其次，陸行之從台積電削減資本支出的財務面著手，他認為，既然台積電今年資本支出下修約40億美元，以1美元兌換32元新台幣匯率計算，相當多出1,280億元現金可用於增發現金股利，換算相當於每股4.94元，加上之前的11元，每季度股利應該可以增加到接近4元、全年累計約16元。

【1】神山怎止跌？陸行之給兩招

全球晶圓代工龍頭台積電近期股價跌跌不休，原本的台股績優生成了台股殺盤重心，市場恐慌情緒蔓延。外資知名半導體產業分析師陸行之在個人粉專獻策：新增重要對象為策略夥伴、加發股利，提出兩招助台積電穩定股價，激起市場討論熱度。

【2】心驚驚 群創再傳鼓勵員工休假

面板業第四季產能利用率維持低檔，群創再傳鼓勵員工休假！繼先前9月、10月群創要求員工排休之後，近期業界又傳出群創計畫推出第二波搭配節慶的強制休假方案，配合耶誕節、元旦和農曆年假要求員工消化特休假。

【3】英特爾、外媒唱衰台積

英國《金融時報》與美國晶片巨頭英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）不約而同發表看衰台灣與台積電的評論，理由是晶片新製程遇到瓶頸，加上各國政府大舉補貼以強化在地生產有利對手，台積電恐怕難以維持技術上的領先優勢。

【4】調查：Fed下月升息3碼 機率高

調查顯示，絕大多數受訪的經濟學家預測，聯準會將在11月2日的貨幣政策會議宣布升息3碼，將聯邦基金利率升至3.75％到4％。美國通膨維持在高檔且失業率逼近疫情前低點，支撐聯準會繼續升息。

【5】人民幣在岸價跌破7.3 人行急阻貶

人民幣兌美元跌勢不止，25日在岸價（CMY）跌破7.3元，創近15年新低。為穩定匯價，中國人民銀行25日再出招，宣布將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25，擴大資本流入以達阻貶之效。大陸外管局也緊急邀集部分金融機構「喝咖啡」，警告意味濃厚。