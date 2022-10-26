擺脫本土疫情干擾，大魯閣(1432)營運自今年第3季回神，公司自結第3季稅前盈餘達3728萬元，儘管第4季步入淡季，大魯閣將力拚今年轉虧為盈，展望明年，大魯閣總經理謝國棟表示，明年將在台北、台中及高雄楠梓增添新店，只要沒有疫情干擾，營運可望優於今年。

大魯閣轉型為以體驗型商場及運動休閒事業為營運主軸，主要事業體包括：商場事業部（台中新時代購物中心與新竹湳雅廣場）、運動休閒事業部（棒壘球打擊場、保齡球館/卡丁車場）、親子事業部（遊戲愛樂園/兒童手作）及新創事業部（Roller186滑輪場/福湯岩盤浴），今年第2季受到台灣本土疫情影響，單季稅後虧損6813萬元，累計上半年稅後虧損6700萬元，每股淨損為0.76元。

隨著本土疫情趨緩，且第3季逢暑假旺季，7月及8月滑輪場業績創新高，單一場館月營收可達700萬至800萬元，推升大魯閣第3季合併營收達3.26億元，年增116%，自結稅前盈餘為3728萬元，累計前3季合併營收為8.11億元，年增56.19%，稅前虧損降至3322萬元。

看好內需市場，大魯閣持續執行展店計畫，大魯閣發言人許俊麒表示，明年第2季將新開台北小巨蛋及高雄楠梓兩間滑輪場，屆時將達4間店，打擊場部分，亦將新增台中及楠梓計畫新開兩間打擊場。

儘管第4季步入淡季，大魯閣預估，今年第4季可望維持獲利，公司將力拚今年轉虧為盈，隨著新店於明年第2季陸續加入，謝國棟表示，明年只要沒有疫情干擾，營運有望比今年好。