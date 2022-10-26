訊連科技（5203）宣布公司持股100%子公司CyberLink International Technology Corp.（BVI）之轉投資公司玩美移動Perfect Corp.（Cayman）與Provident Acquisition Corp.（Cayman）合併上市案已經Provident Acquisition Corp.（Cayman）股東會同意通過，預計於美國東岸時間2022年10月28日正式完成生效。

訊連科技為數位創意編輯軟體及AI人工智慧公司，旗下轉投資玩美移動Perfect Corp.（Cayman）與美國上市特殊目的收購公司Provident Acquisition Corp.（Cayman）於美國東岸時間2022年10月25日下午16時10分共同宣布，雙方的合併案已在美國東岸時間2022年10月25日經Provident Acquisition Corp.（Cayman）之臨時股東大會（EGM）獲得股東同意通過。

玩美移動Perfect Corp.成立於2015年，為一提供美妝和時尚產業AI、AR SaaS科技服務的全球領先業者。玩美移動憑藉臉部3D建模及AI深度學習技術，提供美妝品牌虛擬產品試用、臉部偵測分析及數位科技服務，讓品牌消費者能享受有趣、個人化及便利的全方位購物體驗。玩美移動擁有領先市佔率，在協助世界頂尖美妝品牌數位轉型、提高消費者互動、提升購買轉換率及提振業績成長方面擁有全球獨步領先地位。

依據玩美移動Perfect Corp.與Provident的合併協議，此合併案預計將為玩美移動籌募約美金1.19億元（約合新台幣38.5億元）之資金；Perfect Corp.(Cayman)與Provident Acquisition Corp.(Cayman)之合併案預計於美國東岸時間2022年10月28日正式完成生效。

玩美移動頂尖AI、AR SaaS科技服務已涵蓋全球20大美妝集團中的17個，在全球橫跨80多國、為超過400家美妝品牌所採用；每年，玩美移動科技服務所支援的虛擬消費產品試用次數超過100億次，涵蓋廣泛的商品類別包括化妝品、肌膚保養、髮色和時尚配飾等；合併後，將以「玩美移動（Perfect Corp. (Cayman)」為存續之上市主體，其股票及認股權證預計將於美國東岸時間2022年10月31日在紐約證券交易所（NYSE）正式掛牌交易，股票代碼分別為「PERF」及「PERF WS」，成為台灣第一家於美國紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市的新創SaaS企業。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，玩美移動2015年自訊連科技spin-off拆分獨立，成立7年來，快速地成為全球領先之美妝科技SaaS業者；訊連近幾年也成功推動旗下產品商業模式轉型訂閱制獲得佳績，同時積極孕育新事業，旗下人臉辨識FaceMeR取得美國國家標準暨技術研究院(NIST)頂尖排名，訊連持續運用AI技術推動影音及數位創意編輯軟體的創新突破，未來將繼續投入具高成長潛力的市場並追求技術創新與營收增長。

玩美移動與Provident Acquisition Corp合併後，未來將專注於加速其全球版圖之擴張，拓展美妝、時尚產業及其他相關領域的科技服務，並發展創新AR、AI SaaS科技應用，包含商品虛擬試用和數位諮詢服務等。