台股今（26日）以12666.42點開出，小漲近20點，隨後翻黑陷入平盤震盪，台積電小跌1元後翻紅，小漲2元觸及373元，聯發科漲7元觸及570元。

大陸二十大結束後，市場擔憂未來縮緊經濟與企業發展政策，導致中概股狂瀉，加上地緣政治危機仍在，台積電ADR遭拖累暴跌超過3%，引發昨（25日）台股開低走低，終場下跌190.86點，收在12666.12點，成交值為新台幣1885.14億。

觀察三大法人動向，外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超38.56億，自營商買超59.26億，投信買超3.05億，外資及陸資賣超100.87億。

周二美股四大指數皆收紅，道瓊上漲337.12點（或1.07%）至31836.74點，那斯達克指數勁揚246.50點（或2.25%）至11199.12點，標普500指數漲61.77點（或1.63%）至3859.11點，費城半導體上揚53.14點（或2.26%）至2404.69點。

台積電ADR表現仍弱勢下跌0.15美元（或0.24%）至61.14美元，日月光ADR上漲0.09美元（或1.76%）至5.21美元，聯電ADR漲0.06美元（或0.97%）至6.22美元。