竹科附近一間超商去年9月發生一起偷拍事件，一名男專案副理阿文（化名）長期偷拍女顧客裙底，超商店員長期觀察後，決定挺身舉發該名偷拍狼；該公司得知後約談阿文，讓其自願離職，但他事後控告公司，主張自己遭到雇主抹黑，非法解僱，因此失業，並求償資遣費116萬餘元，法官依據超商店員證詞、監視器畫面判阿文敗訴，可上訴。

據判決書指出， 阿文主張自己在超商消費時，只是在玩寶可夢，在結帳區前蹲著、手機鏡頭朝上，也只是因為個頭相對高大，在決定是否選購特價商品，單純為個人習慣而已。豈料，去年9月30日，上司突然把他叫去會議室，現場還有副總與兩名人資，在全然無預警的情況下，他被抹黑影射在超商內偷拍女生裙底風光，且經超商舉報為累犯，因而被命令辦理離職。

阿文主張上司沒有拿出超商的監視器畫面，且在沒有任何女性被害人之情況下，未經查證卻羅織莫須有罪名栽贓影射，逼退平日賣命工作、連外婆過世都未能於第一時間奔喪的他，後續欲前往另家公司任職時，對方人資主管卻突然說聽聞他過去有不雅舉動，「你已經採到紅線、底線」，所以請他延後報到並提出前公司的澄清聲明；阿文不滿向前公司提告求償116萬元資遣費。

該公司則指出，超商店員反應阿文為屢犯，被偷拍者均涉及公司所屬員工，故先採取約談之方式，而阿文約談時又靜默不語，詢問有沒有什麼要解釋或說明的，否則依照工作規則懲處，有可能是解雇處分，阿文不想讓自己閱歷留下污點紀錄，全程平和，阿文既為自願離職，手續也辦理完畢，離開公司後才反悔想要回到公司，不該再回頭要資遣費；且阿文在約談前半小時，仍然在超商內偷拍女性員工。

法官依據超商店員證詞、監視器畫面，阿文配掛識別證在超商內，獵取一名妙齡紅衣女子之裙底風光，行為影響雇主企業形象甚鉅，且阿文擋人通路、動作太大，早就引起他人側目，在東窗事發後，基於自身利益衡量，也同意離職，因此沒有理由再向公司要資遣費，判阿文敗訴，可上訴。

此外，法官針對超商店員挺身舉發、指認偷拍狼，特別在判決中以一段話讚許：「誰說站在光裡的才算英雄，現今社會各行各業中均有默默無名，可圈可點的勇者，有黑暗必有光明溫暖人心」。