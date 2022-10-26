51歲知名中國男星李亞鵬和歌壇天后王菲離婚後事業走下坡，更捲入巨額債務風波。近年他開始開設抖音，積極轉型做直播帶貨。日前他上傳一支短片大爆退出娛樂圈的原因，掀起網友熱議。

李亞鵬回憶，他在29歲某天正站在舞台上，被強烈聚光燈照射，台下許多人大喊「沖哥」，那時的他正處在人生巔峰，自己卻毫不激動，「它沒有給我帶來喜悅和興奮，突然我開始思考人生，就是，這是不是我想要的？」

李亞鵬吐露自己身處人生巔峰的時刻，心情一點也不激動。(圖/李亞鵬 抖音)

李亞鵬表示，雖然當時的自己有名有利有鮮花有掌聲，但是自己沒有辦法欺騙自己，還是想去尋找新的方向。哪怕這一路走來自己經歷了不少失敗，但是那個已經不是最重要的了，足見李亞鵬對自己如今的人生選擇，並不後悔。

當時，李亞鵬思考一整個晚上，隔天打電話告訴經紀人：「我想退出，不想拍戲。」他說自己想去尋找人生方向，不想一輩子一直演戲，於是之後漸漸減少拍戲，直到39歲那年徹底覺悟，毅然決然退出演藝圈。不過有網友吐槽留言：「你的高光時刻是娶王菲」、「直播帶貨就是你想要？」但有網友替他說好話：「可以不支持，但不要中傷」、「相信有經歷和有涵養的人才會有共鳴」。