涉嫌毆打直播主「晚安小雞」的嫌犯，在城光中學附近停車。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

陳姓直播主「晚安小雞」本月22日夜闖已經停招的台南市仁德區私立城光中學探險時，突然被4名不明人士持棍棒毆打，全身多處掛彩，引發各界關注。歸仁警分局獲報循線偵辦，陸續查獲4名嫌犯，其中的陳姓嫌犯供稱，因看不慣對方「吃飽太閒」，曾與晚安小雞的粉絲在網路上互嗆，事發當天剛好人在附近，就上前教訓。全案偵訊後，依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

據了解，陳嫌表示，他喜歡看直播，但不喜歡晚安小雞的作風，曾經留言「吃飽太閒」，卻遭晚安小雞的粉絲圍剿，乃懷恨在心。當天4嫌中的另3人從高雄來仁德吃飯，剛好看到晚安小雞就在附近開直播，於是持車上的棍棒埋伏在校園，見到晚安小雞便動手教訓。

晚安小雞以探險廢墟、空屋聞名，擁有不少忠實的粉絲。22日深夜他獨自前往5年前停招的城光中學直播時，錄到有不明人士在遠處圍牆駐留，急忙說對不起，但對方仍朝他走來，還說「不要拍到我」後，突然伸手打掉晚安小雞的手機、頭燈，其餘人則持棍棒攻擊。

晚安小雞的頭部、肚子被毆，膝蓋、腿部也被球棒打，事後除就醫提告，還在粉專報平安，指有輕微腦震盪與挫傷，並宣告探險活動無限期暫停，向粉絲抱歉，接下來一切交由司法處理。

歸仁警分局受理後，經調閱路口監視器畫面，循線查到1輛案發時停在學校外面的可疑汽車，並通知4名嫌犯到案說明。

歸仁警分局長邱顯良強調，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞的土地，恐有觸法之虞，警方也不容許任何理由的暴力失序行為，觸法者將依法嚴辦，絕不寬貸。