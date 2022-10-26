圖為新北市市長侯友宜（最左）、台中市市長盧秀燕（右二）和國民黨黨主席朱立倫（最右）為同黨桃園市長候選人張善政（左二）站台造勢。（圖 / 取自侯友宜臉書）

國民黨桃園市長候選人張善政22日舉辦競總成立造勢活動，現場湧入近2萬支持群眾。（盧秀燕競選總部提供）

桃園市長選戰在前新竹市長林智堅因論文抄襲等爭議退選後，格外引發關注。港媒評論指出，桃園一役在國民黨候選人張善政獨特的步調下，選情並未如想像中激烈，但近來張已掌握了「兩大武器」，金流與人流都將往藍營跑，選情會愈來愈穩定。

香港媒體《中評社》今（26）日評論指出，根據TVBS民調中心針對桃園市長候選人的最新民調顯示，張善政支持度為38%、民進黨鄭運鵬27%、無黨籍鄭寶清6%、民眾黨賴香伶5%，另有24%尚未決定；至於喜好度方面，張善政以35%居冠，接著依序為鄭運鵬26%、鄭寶清20%、賴香伶14%。

評論分析，張善政一度選情落後，即便民進黨上演「換堅大戲」，由鄭運鵬頂替上場，張也沒因此獲得政治紅利，還因獨特的選舉步調被稱為「佛系」，桃園選戰更沒展現出該有的激烈，出乎外界預料；但在桃園藍營近兩場造勢活動後，風向確實轉變了。

評論指出，第一場是8日張善政南區競選總部暨議長邱奕勝中壢競選總部聯合成立大會，來了2.5萬人；第二場是22日張善政北區競選總部成立，這場活動在桃園後站大樹林地區這個「傳統綠區」舉辦，雨天仍來了1.8萬人至2萬人，一南一北，證明藍營保有傳統陸軍作戰能力。這兩場活動如幫張善政開了「兩扇門」，如同他手中掌握了兩大驚人武器，此後金流與人流都將往藍營跑，其選情會愈來愈穩定。