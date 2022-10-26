美企財報傳佳音，美股昨夜由科技股領軍續漲，但台積電ADR仍續跌0.24%。11月台指期今日開盤上漲37點，為12722點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週二下跌199點至12685點。價差方面，台指期正價差縮至18.88點，電子期正價差擴至1.27點，金融期轉為逆價差-7.46點。現貨部分，三大法人賣超38.6億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1371口，使留倉部位轉為淨空單-489口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加479口至8926口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1481口，使留倉部位轉為淨空單-1321口。

永豐期貨表示，市場情緒再度承壓，盤面仍受到眾多消息面利空因素干擾，上檔賣壓沉重，反覆震盪將成常態，而本週為超級財報週，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。