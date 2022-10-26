民進黨前立委林濁水日前在臉書點名資深媒體人、中廣董事長趙少康「是鐵了心要選2024總統」，引起討論。趙少康昨（25）日表示，自己選不選無須林濁水置喙，更狠批對方想太多了。

林濁水22日在臉書發文表示「看來趙少康是鐵了心選2024總統」，他提到趙少康日前幫國民黨桃園市長候選人張善政助選時，在台上攻擊延長役期，但其實延長役期若定案，受影響的是2024年才達到役齡的年輕人，今年屆役齡的根本不會受到影響，因此他認為趙少康「表面上得罪今天選民，其實是有遠見，押寶在未來」。

趙少康昨在政論節目《少康戰情室》被同台的前立委沈富雄問到此事時，直言自己選不選總統「不需要林濁水來置喙」。另外，趙少康表示，林濁水想太多了，「在講什麼？我看半天看不懂他的邏輯」，趙提到，個人當不當兵沒那麼重要，自己思考的是整個大局，「你（蔡政府）把兩岸局勢搞得很緊張，導致青年役期延長，這是不對的」。

最後，趙少康說，自己不是不願意告訴大家他的意向，但「這是公共的媒體，不是我的場」，他不願意在公共的論壇上談個人的事，而若這是自己辦的政見會他一定會講，「將來一定告訴各位的」。