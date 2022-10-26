萬聖節不是只有換裝討糖果好玩！大葉高島屋今年就特別邀請「墨西哥駐台灣文化辦事處」，帶來傳統馬里亞契樂隊表演，與美麗繽紛的亡靈節遊行，打造出充滿熱帶嘉年華風情的變裝派對，29日當天於戶外廣場領取專屬限量南瓜桶與金盞花討糖地圖，憑地圖至百貨各樓層指定專櫃，集滿10枚即可參加轉盤抽好禮，前30名持南瓜桶至3樓嬰童服飾玩具區單筆消費滿千元贈麻古茶坊60元飲料券，打卡另可獲得金盞花紋身貼紙與神秘小禮，而28日至30日全館單筆消費滿888元且扣10點，更可獲得限量萬聖節造型商品。

統一時代百貨台北店將於本周六、日（29、30日）舉行萬聖節大魔王討糖挑戰賽，最終優勝者可以獲得每日限量10名積木大禮包。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店就在29日、30日舉辦「東西萌鬼變裝足球賽」及「大魔王討糖挑戰賽」，凡於APP扣30點即可參加討糖挑戰賽，下午2點至3點於樓面找到小魔王玩遊戲，成功蒐集滿3位小魔王的糖果就可以向大魔王挑戰，最終優勝者可以獲得每日限量10名積木大禮包，同時APP線上扣100點，還可以報名2樓夢廣場的變裝迷你足球賽，參賽者每人可獲得1顆迷你足球，勝利隊伍每人還能再獲得精美小積木。